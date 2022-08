Por el avión iraní, el dictador Daniel Ortega criticó fuertemente a Fernández

El líder sandinista acusó a Fernández de “traicionar” los principios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que preside el gobernante argentino, de quien, según dijo, se ha convertido “en un instrumento del imperio yanqui”.

“¿Desde cuándo Argentina dejó de ser independiente y ahora responde a las leyes norteamericanas, a los jueces norteamericanos, y a las persecuciones de los Estados Unidos?, ¿desde cuándo?”, preguntó Ortega, quien tildó el momento de “doloroso”.

Según el nicaragüense, la tripulación “secuestrada” en Argentina, conformada por 14 venezolanos y 5 iraníes, así como el avión, están retenidos “simplemente porque así lo ordenan los yanquis desde Washington y (Argentina) se lava las manos diciendo: eso es un asunto de la Justicia”.

“No sabía que la Justicia argentina ahora se sometía a los dictados del imperio yanqui”, continuó.

Para Ortega, “realmente es un momento triste, doloroso” para América Latina, “porque con un presidente así, en la Celac, da vergüenza estar en la Celac”.

“No sé qué fin irá a tener la Celac si Argentina no tiene la decencia y el honor de no someterse al imperio”, añadió.

Agregó que Argentina “solamente lo puede demostrar liberando inmediatamente a los hermanos venezolanos que los tiene presos allí, como si Argentina fuera un distrito de Miami, de Estados Unidos”.

También “regresando el avión a sus verdaderos dueños, que no son los yanquis, sino el Estado de Venezuela”, indicó.

Ortega insistió en que se trata de un “momento doloroso, un momento triste” y que personalmente no se siente “representado en la Celac ya en la actuación de quien preside la Celac, que es el presidente de Argentina”.

El sandinista dijo que tiene la esperanza y la confianza en “que el pueblo argentino sabrá defender el honor de Argentina y sabrá reconocer el derecho que le corresponde al pueblo venezolano”.

Asimismo, se solidarizó con las familias “de los que están detenidos en Argentina, con el presidente Nicolás Maduro y con todo el pueblo venezolano que está dando esta lucha siempre contra el imperio, porque es el imperio que está allí”.

En la actividad estuvo presente el encargado de negocios de Argentina en Nicaragua, ministro Jorge F. Stevens.

El pasado jueves, un juez de Argentina autorizó, a solicitud de la Justicia estadounidense, que el avión, retenido desde junio en el aeropuerto internacional de Ezeiza, a las afueras de Buenos Aires, fuera requisado por representantes del FBI y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

EEUU alega que la aeronave está sujeta a sanciones, puesto que su transferencia por parte de la empresa iraní Mahan Air a Emtrasur viola las leyes de exportación de la nación norteamericana.

(Con información de EFE)