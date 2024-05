Murió una aspirante a gendarme tras ser obligada a trotar con neumonía bajo la lluvia

Posteriormente, el 6 de mayo, habría vuelto a los entrenamientos y habría sido obligada a bañarse con agua fría y trotar en bajas temperaturas bajo la lluvia.

“En condiciones o no condiciones, ellos tienen una rutina que tienen que hacer como escuela. Se tienen que seguir por un lineamiento, por órdenes de arriba, que ellos tienen que respetar todo”, explicó.

“Si empezó con un caso de influenza debieron haber dado una cuarentena, más que tres días y después decirle que volvieran a sus habituales rutinas, que ellos saben el sistema de las rutinas; trote, ducha en la mañana temprano, agua fría, estudios que también implican lugares helados, con muchos contagiados enfermos”, se quejó la mujer en diálogo con BioBio Chile.

“Mi hija después de un cuadro de influenza volvió a la escuela con las mismas condiciones e igual estaba enferma”, dijo.

El 7 de mayo, Ignacia volvió a sufrir complicaciones de salud y regresó a su casa en Tomé, una comuna ubicada 30 kilómetros al norte de Concepción. Por la gravedad del cuadro, su familia la trasladó al Hospital de Talcahuano. Allí tuvo un paro cardiorrespiratorio y murió.

Una tía materna dela víctima, Sandra Insulza, dijo que su sobrina le comentó que, si bien no se sentía en condiciones, debía volver a la escuela por la presión que sentía y el miedo a ser expulsada si no rendía en los entrenamientos.

“Cuando ellos iban a enfermería, les decían ‘¿ya vienen otra vez? Si esto no es jardín infantil’”, denunció su mamá. También, señaló que las vestimentas usadas por los alumnos no serían aptas para su formación. “No tenían sus casacas para el frío, no tenían sus botas. Los tenían con buzos, zapatillas mojadas, entonces uno queda en shock”, declaró.