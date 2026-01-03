El exmandatario venezolano Nicolás Maduro, acusado de liderar el Cártel de los Soles, fue trasladado bajo custodia a Nueva York, de Estados Unidos tras su captura en Caracas y ya se encuentra en suelo estadounidense. Allí, enfrentará cargos federales por narcotráfico y narcoterrorismo.
Maduro llegó a Estados Unidos donde será juzgado por Narcoterrorismo
Maduro será alojado en el Metropolitan Detention Center (MDC), en Brooklyn, donde permanecerá a la espera de su primera comparecencia ante un juez federal.