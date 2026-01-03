Maduro llegó a Estados Unidos donde será juzgado por Narcoterrorismo

El Boeing 757 que lo transportó aterrizó este sábado en el Aeropuerto Internacional Stewart, al norte del estado de Nueva York. Allí, agentes federales abordaron la aeronave para completar el procedimiento de seguridad previo a su traslado a una prisión federal. En el mismo vuelo viajó su esposa, Cilia Flores, quien también quedó detenida.

Según informó CNN, Maduro será alojado en el Metropolitan Detention Center (MDC), en Brooklyn, donde permanecerá a la espera de su primera comparecencia ante un juez federal.