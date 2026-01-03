"
Maduro llegó a Estados Unidos donde será juzgado por Narcoterrorismo

Maduro será alojado en el Metropolitan Detention Center (MDC), en Brooklyn, donde permanecerá a la espera de su primera comparecencia ante un juez federal.

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro, acusado de liderar el Cártel de los Soles, fue trasladado bajo custodia a Nueva York, de Estados Unidos tras su captura en Caracas y ya se encuentra en suelo estadounidense. Allí, enfrentará cargos federales por narcotráfico y narcoterrorismo.

El Boeing 757 que lo transportó aterrizó este sábado en el Aeropuerto Internacional Stewart, al norte del estado de Nueva York. Allí, agentes federales abordaron la aeronave para completar el procedimiento de seguridad previo a su traslado a una prisión federal. En el mismo vuelo viajó su esposa, Cilia Flores, quien también quedó detenida.

Según informó CNN, Maduro será alojado en el Metropolitan Detention Center (MDC), en Brooklyn, donde permanecerá a la espera de su primera comparecencia ante un juez federal.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo había acusado formalmente en 2020 y este sábado hizo pública una acusación sustitutiva que mantiene los cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados al uso de armas automáticas. Hasta ahora, el expediente se tramitaba sin la presencia física del acusado en Estados Unidos.

FUENTE: noticiasargentinas.com

