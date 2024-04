Las últimas novedades del ataque de Irán a Israel

“Si hay algún ataque adicional que requiera una advertencia por separado” el ejército informará al público, añadió Hagari en una rueda de prensa y avisó de “interrupciones en el GPS” mientras el Ejército trabaja para interceptar los drones.

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró este sábado que Israel está “preparado” para enfrentar un “ataque directo de Irán”, que amenazó con represalias por el bombardeo en Damasco el 1 de abril.

“Estamos preparados para cualquier escenario, tanto en materia de defensa como de ataque”, afirmó Netanyahu en un discurso televisado, agregando que Israel cuenta con el respaldo de Estados Unidos y “de muchos otros países”.

Jordania, Líbano e Irak anunciaron el cierre de sus espacios aéreos

Es por la “peligrosa” situación regional. Las naciones aumentaron sus medidas de seguridad tras el ataque iraní.

Los rebeldes hutíes de Yemen y Hezbollah lanzaron ataques contra Israel

En respaldo de las acciones de Irán, las milicias terroristas Hezbollah -en el líbano- y los rebeldes hutíes -en Yemen- anunciaron el lanzamiento de sus propias ofensivas contra Israel. En el caso del grupo chií libanés, dirigió sus “decenas” de cohetes sobre la zona de los Altos de Golán, informaron, mientras que por los segundos se puso en alerta a los puertos israelíes como “objetivos potenciales” y se advirtió por “daños colaterales” para el transporte marítimo.

La Unión Europea repudió el ataque de Irán

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, expresó la condena “enérgica al inaceptable ataque iraní contra Israel”. “Se trata de una escalada sin precedentes y una grave amenaza a la seguridad regional”, agregó en un mensaje.

Irán lanzó una amenaza contra los aliados de Israel

El Ministerio de Defensa iraní advirtió que cualquier país que ceda su espacio aéreo o su territorio a Israel para perpetrar ataques contra Irán recibirá una “contundente respuesta”, poco después del inicio de una acción masiva con drones. El aviso, recogido por la agencia de noticias oficial IRNA, llega después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anticipase una respuesta de sus Fuerzas Armadas al ataque, aún por concretar, de Irán.

Irán anunció el lanzamiento de una ronda de misiles balísticos contra Israel

Las Fuerzas Armadas de Teherán anunciaron el lanzamiento de una “primera” ronda de misiles balísticos contra Israel, según publicó la agencia de noticias oficial IRNA, que podrían alcanzar el territorio en tan sólo 15 o 20 minutos a diferencia de los misiles de crucero, que tardan unas tres horas en llegar a destino. Asimismo, el medio indicó que estarían orientados “al interior de los territorios ocupados y las posiciones del régimen sionista”.

No obstante, The Times of Israel aseguró que “no hay información que indique que se hayan lanzado misiles balísticos desde Irán hacia Israel”.

Joe Biden está reunido con el consejo de Seguridad Nacional

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está reunido con el consejo de Seguridad Nacional en la “Situation Room” de la Casa Blanca, monitoreando el ataque iraní en curso. Junto a él están el secretario de Defensa, Lloyd Austin; el secretario de Estado, Antony Blinken; el director de la CIA, Bill Burns; el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Charles Brown, entre otros