La vicepresidenta de Venezuela exigió una "prueba de vida" de Maduro

"Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue 'pueblo a la calle', activado en milicia, activados todos los planes", aseveró la vicepresidenta.

Donald Trump anunció este sábado a través de su plataforma Truth Social que el ejército de Estados Unidos había "llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país".__IP__

De confirmarse, el secuestro del mandatario venezolano es la confirmación que, con sus operaciones militares en el Caribe, la Casa Blanca buscaba un cambio de régimen en Venezuela.

Sin el sucesor de Hugo Chávez, que asumió el poder en abril de 2013, la presidencia caería en manos de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, cuyo paradero sigue sin conocerse porque hasta ahora, el único dirigente del chavismo en comparecer ha sido el titular de Defensa, Vladimir Padrino López.