Francisco condenó el "ataque bárbaro" a un centro comercial de Ucrania

"Rezo para que esta loca guerra puede ver pronto el fin y renuevo la invitación a perseverar sin cansancio en la oración por la paz", agregó luego el Papa.

En ese marco, Francisco pidió "que el Señor abra las vías de dialogo, que los hombres no quieren o no pueden encontrar, y que no dejen de socorrer a la población ucraniana que sufre tanto".