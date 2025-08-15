Explosión causó conmoción en el Upper East Side de Nueva York

El despliegue de emergencia y la intervención del FDNY en el lugar del incendio

Más de cien efectivos del FDNY y del sistema de servicios médicos de emergencia (EMS) participaron en las tareas de control del fuego, según CBS News. El nivel de alarma tres activado indica la necesidad de equipos y personal adicionales ante la magnitud del evento. En este tipo de incidentes, el protocolo prevé la intervención de múltiples unidades especializadas, equipos para combatir incendios desde distintas alturas y mecanismos para suministro de agua desde la vía pública.

Las imágenes captadas desde helicóptero por Chopper 2 mostraron el despliegue de los bomberos sobre el techo del inmueble afectado. Las llamas emergían desde una estructura de la azotea, mientras los equipos buscaban contener su avance hacia otros puntos del edificio. Por motivos de precaución, se prohibió el acceso tanto a inquilinos como a transeúntes en las inmediaciones.

El flujo vehicular quedó restringido en varias cuadras alrededor de la calle 95. Las autoridades municipales colaboraron con la coordinación y cerraron la circulación hasta nuevo aviso para facilitar la labor de emergencia. La columna de humo alcanzó gran altura y fue visible en varios barrios cercanos, lo que generó inquietud entre los residentes.