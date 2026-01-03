"
Estados Unidos difundió la primera imagen de Maduro detenido

El mandatario estadounidense acompañó la foto con el mensaje: “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”. En la imagen se aprecia que es acompañado por un funcionario de la DEA.

doLa primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura fue difundida este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth Social. En la fotografía, Maduro aparece de pie, esposado, vestido con un conjunto de mono gris, usando gafas de protección y audífonos protectores, mientras sostiene una botella de agua en las manos. Esta imagen se convierte en la primera confirmación visual del arresto del líder venezolano, realizado luego de una operación en la que participaron las fuerzas del orden estadounidenses.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.

Y agregó: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”.

