Estados Unidos difundió la primera imagen de Maduro detenido

El mandatario estadounidense acompañó la foto con el mensaje: “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”. En la imagen se aprecia que es acompañado por un funcionario de la DEA.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.