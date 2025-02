Encontraron muerto al turista argentino desaprecido en Brasil

Aunque visitó ese país anteriormente, nunca había visitado el lugar donde desapareció. Sin embargo, acostumbraba instalarse en zonas selváticas y pueblos aislados. La policía del país vecino había encontrado la camioneta del joven junto a sus pertenencias y su perro, hecho que motivó la notificación a su familia.

El cuerpo de la víctima fue hallado con un fuerte golpe en la cabeza que pudo haberlo desvanecido. Se investigan las causas del hecho, ya sea por sí fue un accidente o por si el hombre sufrió una agresión antes de caer al agua y ahogarse en estado de inconsciencia producto del golpe.

El argentino se había adentrado en una selva brasileña y fue visto por última vez el lunes pasado.

Federico llegó a Florianópolis en diciembre y se comunicó con su familia por última vez el lunes 27 de enero. Les contó que iba a pasar unos días en un camping donde había poca señal para usar el celular. Los primeros días que no supieron nada de él, no se alarmaron porque creyeron que simplemente no podía comunicarse, pero se alarmaron cuando la Policía los contactó.

La desgarradora despedida de la familia

Los agentes encontraron la camioneta en la que viajaba, sus pertenencias y a su perra junto a la orilla de un río que desemboca en la selva.

“La búsqueda terminó. No es el desenlace que esperábamos. Frenen la viralización y por favor dejen de contactar a la Dani. Muchas gracias a todos por la ayuda”, compartió la hermana en sus redes sociales.

“Siempre juntos hermano. Descansa en paz, te lo mereces. Te amo”, fue otro de los mensajes publicados por la mujer. También expresó: “Gracias Fede por ser mi hermano. Te amo hoy y siempre. Perdón por no llegar a tiempo. Te amo, te amamos. Siempre juntos”.