Elecciones presidenciales en Brasil: cerraron los comicios

De confirmarse una diferencia tan estrecha, el proceso posterior podría incluir pedidos de revisión y un conteo más detallado en distritos decisivos, lo que podría demorar la confirmación del ganador. Mientras tanto, la comunidad internacional y los mercados observan con cautela el desenlace, ante la posibilidad de incertidumbre política en la región.

Cerca del mediodía, Lula destacó, luego de emitir su voto, que Brasil define, este domingo, "un proyecto de país entre la democracia y el atraso".

Por otra parte, desestimó las encuestas previas frente al posible resultado de las elecciones y aseguró que "los desafíos estructurales" brasileños necesitan de tiempo a largo plazo

Asimismo, indicó que el resultado, sea cual fuere, "deberá ser respetado" y que será válido "cuando se abran las urnas".

Desde Argentina, viajaron legisladores del ámbito kirchnerista, como el senador nacional Eduardo 'Wado' de Pedro y la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, que se encuentran presentes en el búnker oficialista.