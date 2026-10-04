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El Museo de la Memoria Urbana, elegido para celebrar un matrimonio

La pareja Aciar - Quiroga dio el sí celebrando su matrimonio en los jardines verticales del Museo de la Memoria Urbana, ubicados en el corazón del Parque de Mayo.

Oscar Gabriel Aciar y Angela Celina Quiroga contrajeron matrimonio en una ceremonia emotiva, celebrando su unión en los jardines verticales del Museo de la Memoria Urbana, ubicados en el corazón del Parque de Mayo.

El matrimonio estuvo marcado por una profunda emoción donde los contrayentes estuvieron acompañados por una numerosa concurrencia de familiares que no quisieron perderse tan especial acontecimiento, los contrayentes, profundamente creyentes, elevaron su gratitud a Dios en este día consagrado al amor y la familia.

Este enlace se suma al exitoso programa oficial de Matrimonios Emblemáticos, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Gobierno a través del Registro Civil que transforma los espacios culturales y turísticos más representativos de la identidad sanjuanina en locaciones únicas para la solemnidad legal.

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Sobre el programa de Matrimonios Emblemáticos

El ciclo de casamientos en locaciones no convencionales permite a los contrayentes dar el sí en sitios emblemáticos de la provincia, combinando la solemnidad del acto civil con postales turísticas únicas.

Cronología de los enlaces emblemáticos:

  • Año 2024: Debutó el 27 de diciembre tras el sorteo en la Fiesta del Sol, con el enlace en el Teatro del Bicentenario.
  • Año 2025: Se expandió con múltiples ceremonias en escenarios naturales y culturales, destacando los paisajes de Punta Negra (Zonda).
  • Año 2026: La agenda continúa abarcando el Jardín de los Poetas, Punta Negra, Cavas del Zonda y sumando este nuevo y moderno hito en el Museo de la Memoria Urbana.

Requisitos y sitios autorizados:

Las parejas interesadas deben gestionar una solicitud formal y un formulario en el Registro Civil, adjuntando la documentación correspondiente (DNI, actas de estado civil de corresponder, testigos y el pago del canon actualizado). Los sitios autorizados, sujetos a disponibilidad, incluyen:

  • Centro Cultural Estación San Martín
  • Jardines del Teatro del Bicentenario
  • Museo de la Historia Urbana
  • Santuario Difunta Correa
  • Parque Nacional Ischigualasto

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