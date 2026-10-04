El Museo de la Memoria Urbana, elegido para celebrar un matrimonio

El matrimonio estuvo marcado por una profunda emoción donde los contrayentes estuvieron acompañados por una numerosa concurrencia de familiares que no quisieron perderse tan especial acontecimiento, los contrayentes, profundamente creyentes, elevaron su gratitud a Dios en este día consagrado al amor y la familia.

Este enlace se suma al exitoso programa oficial de Matrimonios Emblemáticos, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Gobierno a través del Registro Civil que transforma los espacios culturales y turísticos más representativos de la identidad sanjuanina en locaciones únicas para la solemnidad legal.