El Museo de la Memoria Urbana, elegido para celebrar un matrimonio

Sobre el programa de Matrimonios Emblemáticos
El ciclo de casamientos en locaciones no convencionales permite a los contrayentes dar el sí en sitios emblemáticos de la provincia, combinando la solemnidad del acto civil con postales turísticas únicas.
Cronología de los enlaces emblemáticos:
- Año 2024: Debutó el 27 de diciembre tras el sorteo en la Fiesta del Sol, con el enlace en el Teatro del Bicentenario.
- Año 2025: Se expandió con múltiples ceremonias en escenarios naturales y culturales, destacando los paisajes de Punta Negra (Zonda).
- Año 2026: La agenda continúa abarcando el Jardín de los Poetas, Punta Negra, Cavas del Zonda y sumando este nuevo y moderno hito en el Museo de la Memoria Urbana.
Requisitos y sitios autorizados:
Las parejas interesadas deben gestionar una solicitud formal y un formulario en el Registro Civil, adjuntando la documentación correspondiente (DNI, actas de estado civil de corresponder, testigos y el pago del canon actualizado). Los sitios autorizados, sujetos a disponibilidad, incluyen:
- Centro Cultural Estación San Martín
- Jardines del Teatro del Bicentenario
- Museo de la Historia Urbana
- Santuario Difunta Correa
- Parque Nacional Ischigualasto