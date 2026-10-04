Las elecciones para designar al próximo presidente en Brasil se iniciaron este domingo por la mañana, con la participación de millones de habitantes que tienen como principales candidatos al actual mandatario y líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal de Brasil e hijo del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro.
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Elecciones en Brasil: Lula y Flavio Bolsonaro disputan la presidencia
La votación en Brasil comenzó oficialmente a las 8:00 hora local y los centros de votación de todo el país tienen previsto cerrar a las 17.