El papa Francisco presentó insuficiencia renal leve

“Sin embargo —añadieron— algunos análisis de sangre muestran una insuficiencia renal inicial leve, actualmente bajo control”.

La terapia de oxígeno de alto flujo continúa a través de cánulas nasales, después de que este sábado el papa tuviese una crisis respiratoria.

“La complejidad del cuadro clínico y la espera necesaria para que las terapias farmacológicas den alguna respuesta obligan a que el pronóstico siga siendo reservado”, agregaron las fuentes.

Velas encendidas cerca de fotos del papa Francisco ante la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, el martes 23 de febrero de 2025, donde está hospitalizado el papa desde el 14 de febrero (AP Foto/Gregorio Borgia)

Durante la mañana, en el apartamento habilitado en el piso 10 del centro sanitario, Francisco participó en la misa junto a quienes lo cuidan durante estos días de hospitalización.

El argentino, de 88 años, transmitió un mensaje de esperanza y confianza tras su noveno día consecutivo en el hospital Gemelli.

“Estoy continuando con confianza mi hospitalización en el Hospital Gemelli, siguiendo el tratamiento necesario — ¡y el descanso también es parte de la terapia!”, indicó el Papa en el mensaje que envió para el Ángelus de este domingo, que según fuentes del Vaticano, fue redactado en los últimos días.

El pontífice se encuentra bajo atención médica debido a una complicada infección pulmonar, lo que generó preocupación entre los fieles y observadores internacionales. A pesar de su hospitalización, Francisco expresó su optimismo y disposición para seguir adelante con el proceso de recuperación.

También, agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante su internamiento, destacando especialmente las cartas y dibujos de los niños: “En estos días he recibido muchos mensajes de afecto y me han llamado especialmente la atención las cartas y los dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo! Les encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.

En el mismo comunicado, el Papa se refirió a la conmemoración del tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, calificando este aniversario como una “ocasión dolorosa y vergonzosa para toda la humanidad”.

Además, reiteró su cercanía con el pueblo ucraniano y extendió su invitación a orar por la paz en otras regiones afectadas por conflictos armados: “Al mismo tiempo que reitero mi cercanía al sufrido pueblo ucraniano, los invito a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y a orar por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Oriente Medio, en Myanmar, en Kivu y en Sudán”.

Un periodista de video graba en la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, el domingo 23 de febrero de 2025, donde el papa Francisco está hospitalizado desde el 14 de febrero (AP Foto/Gregorio Borgia)

Crisis respiratoria asmática

El doctor Alejandro Videla, médico neumonólogo y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), explicó a Infobae qué implica el cuadro respiratorio que cursa el Papa, según los detales del último parte difundido por la Santa Sede.

“Se ha informado que el Papa sufre de asma y de bronquiectasias, es decir, que tiene enfermedades respiratorias obstructivas. Cuando una persona con esas condiciones sufre una infección respiratoria, como en este caso, una neumonía, es plausible que eso le despierte inflamación y que genere obstrucción bronquial, producción de moco y empeoramiento respiratorio“, señaló Videla.

El síntoma reportado por el Vaticano, en el que el Papa mostró incapacidad para hablar, es considerado uno de los indicadores de gravedad en estos cuadros.

En tanto, la doctora Ana María Putruele, jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), precisó a Infobae que “el Papa tiene bronquiectasias, que es la dilatación de los bronquios, secuelas de infecciones respiratorias previas, en especial de infecciones tuberculosas. Esto provoca una hiperreactividad bronquial, que es sinónimo de asma y bronquitis a repetición".

Este tipo de crisis asmática prolongada no es infrecuente en personas con antecedentes de enfermedades respiratorias obstructivas, como el Papa, quien a los 20 años sufrió la extirpación del lóbulo superior del pulmón derecho.

En estos casos, el uso de oxígeno de alto flujo, por lo tanto, se convierte en una intervención clave para revertir la caída significativa de oxígeno en sangre, como explicó el doctor Videla.