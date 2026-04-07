EEUU descarta usar armas nucleares mientras Irán reparte yodo a su población

Embed - ESCUDOS HUMANOS Y TABLETAS DE YODO: IRÁN QUIERE EVITAR BOMBARDEADO DE EE.UU.

Las declaraciones se dieron en paralelo a una serie de ataques que impactaron infraestructura clave en Irán. Reportes locales confirmaron daños en un puente ferroviario en Kashan, afectaciones en redes de comunicación en Qom y bloqueos en rutas estratégicas en Azerbaiyán Oriental, lo que interrumpió el tránsito comercial hacia Teherán.

En respuesta, Irán llevó el conflicto al plano diplomático. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, su representante Amir Saied Iravani advirtió que las amenazas de Trump podrían derivar en “un crimen de guerra manifiesto y un crimen contra la humanidad”. Además, sostuvo que cualquier ofensiva contra infraestructura civil violaría el Derecho Internacional Humanitario.

El diplomático iraní fue más allá y aseguró que su país no permanecerá pasivo: “Ejercerá, sin vacilar, su derecho inherente a la legítima defensa”, anticipando posibles represalias proporcionales si Estados Unidos avanza con acciones militares.

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En paralelo, la situación en Medio Oriente también se tensó con nuevos ataques. Irán lanzó hasta seis oleadas de misiles contra Israel en un solo día, activando sistemas de defensa en distintas regiones, incluyendo el área metropolitana de Tel Aviv, en medio de una fecha religiosa clave como el cierre de Pésaj.

El escenario, atravesado por presión militar, advertencias diplomáticas y alta exposición en redes sociales, mantiene en alerta a la comunidad internacional. El cierre del estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructura estratégica incrementan el riesgo de una escalada mayor, mientras crecen los llamados globales a una salida negociada.