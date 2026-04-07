EEUU descarta usar armas nucleares mientras Irán reparte yodo a su población
La Casa Blanca negó evaluar armas nucleares mientras Trump endurece su postura contra Irán. Desde la ONU, Teherán denunció posibles crímenes de guerra y advirtió represalias.
La tensión entre Estados Unidos e Irán escaló a un punto crítico en las últimas horas, con amenazas cruzadas, movimientos militares y advertencias ante la comunidad internacional. Mientras el presidente Donald Trump endureció su discurso, la Casa Blanca buscó bajar el tono al descartar el uso de armamento nuclear.
El foco se centra en el ultimátum lanzado por Washington para que Irán reabra el estratégico estrecho de Ormuz. En ese contexto, Trump publicó un mensaje alarmante en su red Truth Social: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, aunque luego aclaró que no desea ese escenario, pero lo considera probable si no hay cambios en la postura iraní.
En la misma línea, el vicepresidente JD Vance advirtió que Estados Unidos dispone de herramientas aún no utilizadas: “El presidente puede decidir usarlas, y lo hará si los iraníes no cambian su comportamiento”. Sin embargo, desde la cuenta oficial de la Casa Blanca salieron a desmentir versiones sobre una posible escalada nuclear y calificaron esas interpretaciones como “infundadas”.
Embed - ESCUDOS HUMANOS Y TABLETAS DE YODO: IRÁN QUIERE EVITAR BOMBARDEADO DE EE.UU.
Las declaraciones se dieron en paralelo a una serie de ataques que impactaron infraestructura clave en Irán. Reportes locales confirmaron daños en un puente ferroviario en Kashan, afectaciones en redes de comunicación en Qom y bloqueos en rutas estratégicas en Azerbaiyán Oriental, lo que interrumpió el tránsito comercial hacia Teherán.
En respuesta, Irán llevó el conflicto al plano diplomático. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, su representante Amir Saied Iravani advirtió que las amenazas de Trump podrían derivar en “un crimen de guerra manifiesto y un crimen contra la humanidad”. Además, sostuvo que cualquier ofensiva contra infraestructura civil violaría el Derecho Internacional Humanitario.
El diplomático iraní fue más allá y aseguró que su país no permanecerá pasivo: “Ejercerá, sin vacilar, su derecho inherente a la legítima defensa”, anticipando posibles represalias proporcionales si Estados Unidos avanza con acciones militares.
En paralelo, la situación en Medio Oriente también se tensó con nuevos ataques. Irán lanzó hasta seis oleadas de misiles contra Israel en un solo día, activando sistemas de defensa en distintas regiones, incluyendo el área metropolitana de Tel Aviv, en medio de una fecha religiosa clave como el cierre de Pésaj.
El escenario, atravesado por presión militar, advertencias diplomáticas y alta exposición en redes sociales, mantiene en alerta a la comunidad internacional. El cierre del estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructura estratégica incrementan el riesgo de una escalada mayor, mientras crecen los llamados globales a una salida negociada.