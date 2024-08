Brasil: 61 pasajeros murieron tras la caída de un avión

La cadena de televisión brasileña GloboNews mostró imágenes de una gran zona en llamas y humo saliendo de un aparente fuselaje del avión. Otras imágenes de GloboNews mostraban un avión que descendía verticalmente en espiral mientras que un usuario compartió las llamas y la densa humareda negra que salían de la nave, que se había estrellado a metros de su casa, entre los árboles.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RandyCorreaVE/status/1821973759697547348&partner=&hide_thread=false Un avión se estrelló en São Paulo, Brasil, en un trágico accidente que habría dejado 62 víctimas fatales. La aeronave cubría la ruta Cascavel-Guarulhos.



Según informes preliminares, 58 pasajeros y 4 tripulantes habrían perdido la vida. El avión explotó cerca de una zona… pic.twitter.com/yPAo7SAvLK — Randy Correa (@RandyCorreaVE) August 9, 2024

No obstante, según el secretario de Seguridad de Vinhedo, Osmir Cruz, ninguna de las personas en el interior de esta vivienda resultaron heridas.

Nathalie Cicari, una de las vecinas, habló con CNN Brasil que el momento fue “aterrador”.

“Estaba almorzando, escuché un ruido muy fuerte y muy cerca de mí, pensé que era un dron”, pero “mucho más alto”, comenzó narrando sobre los segundos previos al accidente. “Salí al balcón y vi el avión girando en remolino. En segundos me di cuenta de que no era un movimiento normal para un avión. Sólo me dio tiempo de agacharme y como hacen en las películas, rezar. Ahí fue cuando escuché el ruido enorme de la caída (y vi) el humo negro subiendo”, agregó.

Según confirmó la aerolínea, VOEPASS Linhas Aéreas, se trataba de un avión turbohélice modelo ATR-72 que cubría la ruta Cascavel - Guarulhos. Este modelo tiene capacidad para transportar a 68 pasajeros aunque no iba completo.

image.png

El sitio web especializado en aviación Flightradar indicó que el avión había realizado dos vuelos más durante la mañana de este viernes antes de estrellarse.

La primera llamada de emergencia se produjo a las 13:28 hora local en Rua Joao Edueta, cerca de la ruta Miguel Melhado de Campos, y de inmediato se movilizó a siete unidades de efectivos de emergencia al sitio entre los que se encuentran bomberos, miembros de la unidad de Protección Civil y la Policía Militar. Asimismo, los hospitales cercanos Vinhedo y Valinhos se encuentran en alerta a la espera de heridos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Rincon001A/status/1821990268725575847&partner=&hide_thread=false Urgente Brasil



Un Avión de la aerolínea Voepass cayó encima de unas viviendas en zona rural de São Paulo, Brazil.



El avión transportaba 62 personas: 58 pasajeros y 4 tripulantes, aún es incierto las personas que afecto en tierra



Mensaje de solidaridad con las familias de… pic.twitter.com/Bd0SdbhNJ7 — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® (@Rincon001A) August 9, 2024

Poco después de conocerse la noticia, VOEPASS Linhas Aéreas difundió un comunicado en el que confirmó el incidente en el “vuelo 2283 - avión PS - VPB” y aseguró que “utilizó todos los medios para apoyar a los involucrados” aunque “aún no hay información de cómo se produjo el accidente ni de la situación de las personas a bordo”.

Asimismo, desde el Aeropuerto de Cascavel y desde la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) indicaron que se activaron los protocolos correspondientes y se están llevando a cabo todas las operaciones tanto en el lugar, sobre las posibles víctimas, como en la comunicación con sus familiares.

En tanto, desde el Ejecutivo local informaron que el gobernador Tarcísio de Freitas está volviendo al estado, dado que se encontraba fuera por actividades oficiales, y se dirige “al municipio de Vinhedo” para “seguir el trabajo” que se está realizando.

La localidad de Vinhedo, de unos 76.000 habitantes, está ubicada a unos 80 kilómetros al noroeste de Sao Paulo.