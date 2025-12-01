Las billeteras digitales pagarán menos: limitaron a los fondos money market y caen las tasas

pagan rendimiento diario,

permiten retirar el dinero en cualquier momento,

mantienen un riesgo bajo.

Para lograrlo, invierten principalmente en plazos fijos tradicionales y precancelables, cuentas remuneradas y cauciones bursátiles. Este último instrumento fue clave en los meses previos a las elecciones, cuando llegó a ofrecer tasas de tres dígitos.

La nueva normativa impone un límite máximo del 20% de la cartera para inversiones en cauciones. Hasta ahora, estos fondos podían destinar una porción mayor y, de hecho, al 7 de noviembre tenían 26% de su patrimonio colocado allí, según datos de la CAFCI compilados por PPI.

El cambio responde a un pedido directo del Banco Central (BCRA), que alertó sobre un "incremento significativo" de los fondos money market en ese mercado. Según la CNV, el tope busca preservar el funcionamiento de la política monetaria.

Para cumplir con la nueva regla, los fondos deberán reducir posiciones por unos 6 puntos porcentuales, lo que implica liberar cerca de $2,4 billones y redirigirlos hacia otros instrumentos. Desde PPI advierten que esta reasignación empujará a una baja de rendimientos y podría tener efectos indirectos sobre el tipo de cambio.

Hacia dónde irá la liquidez

De acuerdo con Delphos Investment, la mayor parte del dinero saliente de las cauciones migrará a instrumentos de tasa fija de corto plazo, en línea con la estrategia del Gobierno de abaratar el costo del crédito. El objetivo implícito es dirigir la liquidez hacia el sistema bancario y que los fondos financien a las entidades, en lugar de concentrarse en colocaciones de muy corto plazo.

Las tasas actuales, fondo por fondo

A continuación, los rendimientos vigentes entre el 26 y 27 de noviembre de 2025, antes de que la nueva regulación impacte de lleno: