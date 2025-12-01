Las billeteras digitales pagarán menos: limitaron a los fondos money market y caen las tasas

-
pagan rendimiento diario,
-
permiten retirar el dinero en cualquier momento,
-
mantienen un riesgo bajo.
Para lograrlo, invierten principalmente en plazos fijos tradicionales y precancelables, cuentas remuneradas y cauciones bursátiles. Este último instrumento fue clave en los meses previos a las elecciones, cuando llegó a ofrecer tasas de tres dígitos.
La nueva normativa impone un límite máximo del 20% de la cartera para inversiones en cauciones. Hasta ahora, estos fondos podían destinar una porción mayor y, de hecho, al 7 de noviembre tenían 26% de su patrimonio colocado allí, según datos de la CAFCI compilados por PPI.
El cambio responde a un pedido directo del Banco Central (BCRA), que alertó sobre un "incremento significativo" de los fondos money market en ese mercado. Según la CNV, el tope busca preservar el funcionamiento de la política monetaria.
Para cumplir con la nueva regla, los fondos deberán reducir posiciones por unos 6 puntos porcentuales, lo que implica liberar cerca de $2,4 billones y redirigirlos hacia otros instrumentos. Desde PPI advierten que esta reasignación empujará a una baja de rendimientos y podría tener efectos indirectos sobre el tipo de cambio.
Hacia dónde irá la liquidez
De acuerdo con Delphos Investment, la mayor parte del dinero saliente de las cauciones migrará a instrumentos de tasa fija de corto plazo, en línea con la estrategia del Gobierno de abaratar el costo del crédito. El objetivo implícito es dirigir la liquidez hacia el sistema bancario y que los fondos financien a las entidades, en lugar de concentrarse en colocaciones de muy corto plazo.
Las tasas actuales, fondo por fondo
A continuación, los rendimientos vigentes entre el 26 y 27 de noviembre de 2025, antes de que la nueva regulación impacte de lleno:
-
Allaria Ahorro – Clase E (Allaria): TNA 25,30% – Patrimonio $155 mil millones
-
Adcap Ahorro Pesos – Clase A (Adcap): TNA 25,09% – Patrimonio $156 mil millones
-
Toronto Trust Ahorro – Clase A (Toronto Ahorro): TNA 24,37% – Patrimonio $52 mil millones
-
Ualintec Ahorro Pesos – Clase A (Ualá): TNA 24,01% – Patrimonio $161 mil millones
-
Cocos Ahorro – Clase A (Cocos Capital): TNA 23,93% – Patrimonio $2.294 millones
-
Super Ahorro $ – Clase A (Santander): TNA 23,67% – Patrimonio $2 billones
-
Delta Pesos – Clase X (Personal Pay): TNA 23,12% – Patrimonio $413 mil millones
-
Balanz Capital Money Market – Clase A (Balanz): TNA 23,03% – Patrimonio $274 mil millones
-
Premier Renta CP en Pesos – Clase A (Supervielle): TNA 21,78% – Patrimonio $328 mil millones
-
Mercado Fondo – Clase A (Mercado Pago): TNA 21,62% – Patrimonio $5,5 billones
-
IEB Ahorro – Clase A (IEB+): TNA 21,36% – Patrimonio $3.835 millones
-
Fima Premium – Clase P (Lemon): TNA 21,26% – Patrimonio $19 mil millones
-
Alpha Pesos – Clase A (ICBC): TNA 21,02% – Patrimonio $1,1 billón
-
SBS Ahorro Pesos – Clase A (Claro Pay): TNA 20,77% – Patrimonio $17 mil millones
-
Fima Premium – Clase A (Banco Galicia): TNA 20,75% – Patrimonio $2,9 billones
-
Pionero Pesos – Clase A (Banco Macro): TNA 20,22% – Patrimonio $156 mil millones
-
ST Zero – Clase D (LB Finanzas / AstroPay): TNA 18,57% – Patrimonio $60 mil millones