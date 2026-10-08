Juicio por Maradona: pidieron 12 años para Luque y 8 para Cosachov

Al psicólogo Carlos Díaz, por su parte, le atenuaron la imputación y le pidieron 5 años de cárcel por homicidio culposo.

Por el mismo delito, solicitaron 4 años de prisión para el enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni.

Tras la exposición del Ministerio Público Fiscal, será el turno del abogado querellante Eduardo Ramírez, representante de Diego Maradona Junior.

Fernando Burlando: “Yo pediría más años para las penas”

El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, elogió la exposición de los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, aunque consideró que las penas solicitadas para los acusados deberían haber sido “un poquitito” más altas.

“La exposición de los fiscales fue brillante, pero fundamentalmente abrazando real y exclusivamente la prueba. Siempre destaqué su trabajo y es un día para ratificarlo. No es fácil trabajar en el lugar en el que están”, sostuvo. Y siguió: “En una causa como esta, donde había tantos motivos para pensar en la impunidad, afloró la verdad”.

Sin embargo, marcó una diferencia respecto de las condenas solicitadas: “Las penas, yo hubiera pedido un poquito más”, afirmó, aunque aclaró que esa postura es habitual entre quienes representan a los particulares damnificados.

Por último, Burlando respaldó la decisión de la Fiscalía de solicitar la absolución del médico Pedro Di Spagna. “Fue atinada. No por ser fiscales tienen que pensar en condenar por condenar”, concluyó.