Triple crimen: abrirán los celulares de los siete detenidos

Otra de las versiones deslizadas por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, había sido que el brutal crimen se mostró por TikTok, algo que tampoco parece poder comprobarse.

Las versiones surgen del testimonio de uno de los detenidos en la casa de Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde encontraron los cuerpos de las víctimas.

Una de ellas, lo que sí se ha acreditado en el expediente, es que podrían haber usado una nueva plataforma: "Tenemos una versión que habrían hecho un vivo de una plataforma que estamos investigando, que no deja rastros, pero de la filmación nada", confiaron fuentes del caso.

image

¿De dónde surge la hipótesis de la transmisión?

"Esto le pasa a los que me roban", habría sido el mensaje que quería dar el autor intelectual del triple crimen de Brenda, Morena y Lara.

La transmisión de las torturas y los homicidios es quizá uno de los datos más perturbadores del hecho que conmociona al país desde hace más de una semana.

El viernes 19 de septiembre las tres jóvenes accedieron a asistir a una fiesta en Florencio Varela en las que les pagarían "300 dólares" a cada una.