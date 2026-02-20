Tras la explosión en Gendarmería, evacuan un depósito de Mercado Libre

Horas más tarde, desde la firma señalaron que la situación fue controlada y que las operaciones se reanudaron con normalidad. “La seguridad de nuestros colaboradores es nuestra prioridad y estamos colaborando con las autoridades”, remarcaron.

Alarma tras la explosión en Gendarmería

Las alarmas se encendieron en Mercado Libre poco después de la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería, en el que tres personas resultaron heridas al detonarse la bomba en un paquete que estaba almacenado hacía cuatro meses.

image

De acuerdo con el parte oficial, el hecho ocurrió en el edificio situado sobre la avenida Paseo Colón al 500 y dejó tres personas con quemaduras, dos de las cuales fueron trasladadas al Hospital Argerich, mientras que otra fue asistida con oxígeno en el lugar.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se presentó en el lugar y mantuvo una reunión con el director del SAME, Alberto Crescenti, aunque no brindó declaraciones públicas.

Cabe destacar que el paquete llegó a Gendarmería por un servicio similar al que presta Mercado Libre y el destinatario del paquete sería el excomandante mayor Diego Gasparutti, quien dirigió la institución entre 2021 y 2022 y actualmente se encuentra retirado. El explosivo habría detonado cuando fue manipulado por dos personas.