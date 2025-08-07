Recuperación en junio: creció el consumo de carne, pollo y cerdo

50,24 kg de carne vacuna (+5,6%)

17,92 kg de carne porcina (+7,7%)

45,90 kg de carne aviar (+2,4%)

Desde la Secretaría de Agricultura destacaron que esta suba “refleja no solo una recuperación del poder adquisitivo, sino también una respuesta positiva del sector productivo y una mejora en el acceso a proteínas de calidad por parte de la población”.

Además, se remarcó que Argentina se mantiene como líder mundial en consumo de carne bovina per cápita, y que el nuevo panorama “confirma una tendencia de diversificación en los hábitos alimentarios de la población, lo que contribuye a una dieta más equilibrada y accesible”.

El informe, si bien ofrece un dato alentador en medio de un contexto económico adverso, será observado de cerca por los analistas del sector agroalimentario para evaluar si esta tendencia se sostiene en los próximos meses.