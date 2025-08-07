El consumo de carne en Argentina registró en junio un crecimiento interanual del 4,6%, de acuerdo con un análisis elaborado por la Dirección Nacional de Ganadería a partir de datos del INDEC, SENASA y la Dirección General de Aduanas. El informe fue publicado en el sitio oficial de la Secretaría de Agricultura.
Recuperación en junio: creció el consumo de carne, pollo y cerdo
