Milei reúne al Gabinete antes del discurso en el Congreso

Se espera que en su discurso, el mandatario de a conocer los próximos pasos que su gestión quiere dar en este nuevo año. “El Presidente va a mencionar y enumerar todos los proyectos estratégicos para este 2026″, indicó una alta fuente oficialista, al tanto de las posibles palabras de Milei.

Por ahora, este medio pudo confirmar algunas de las prioridades que tiene la Casa Rosada para trabajar a lo largo de este nuevo período ordinario. Entre ellas, figuran la reforma política, el nuevo Código Penal (que se presentó públicamente pero no desembarcó en el Congreso), la Ley de Financiamiento Universitario y las reformas Penal, Tributaria y de Seguridad Nacional. También podría haber cambios en la Ley de Salud Mental. Si la Ley de Glaciares obtiene media sanción en el Senado, también se espera que se debata en la Cámara Baja a partir de marzo.

Por ahora, y según indicaron fuentes al tanto del proceso, el Gobierno no avanzará con las vacantes en la Corte Suprema ni con los pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos que aún no fueron entregados al Senado.

Cabe destacar que, además, Milei dará un discurso frente al Congreso con un nuevo panorama. El año pasado la situación parlamentaria de La Libertad Avanza no era la misma que hoy en día, tras las elecciones de medio término.

Actualmente, el oficialismo se siente más capaz, con más poder de fuego en ambas cámaras. No solo por el número de integrantes de su bloque, sino porque mantiene el diálogo y la relación con los bloques aliados y con los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas y que son claves para obtener el quorum y aprobar los proyectos.

En Diputados, tras las elecciones, el oficialismo tiene 95 legisladores; y en el Senado 21.

De esta manera, la apertura formal del año legislativo buscará marcar el rumbo del oficialismo en este tercer año de mandato.