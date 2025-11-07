Milei bailó "YMCA" y dijo que Trump evitó que Argentina "cayera por el precipicio"

También respondió a las críticas internas sobre su política exterior, rechazando las acusaciones de "entrega de soberanía" por alinearse con Estados Unidos. Milei invirtió el argumento, afirmando que sus detractores, los socialistas, "entienden por soberanía el destruir la moneda nacional y multiplicar la pobreza y la miseria." La audiencia conservadora celebró su mensaje con una ovación.

image

La aparición en la gala de la CPAC cerró una jornada intensa que había comenzado con su participación en el American Business Forum en Miami. Allí, el Presidente había elogiado al capitalismo como "el modelo más moral de todos" e instó a los inversores a no dejarse influir por resultados políticos locales adversos a su modelo. Realizando una clara referencia a la victoria de Zohran Mamdani, en Nueva York.

Tras dejar atrás Florida y la resonancia viral de su performance, el itinerario de Milei se centró en la economía. El mandatario aterrizó en Nueva York en la madrugada de este viernes para su última actividad en suelo estadounidense: una disertación en el Council of the Americas al mediodía. En este foro clave, el foco será exclusivamente el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”, donde buscará transformar el entusiasmo ideológico en capital fresco para el país.