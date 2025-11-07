Milei bailó "YMCA" y dijo que Trump evitó que Argentina "cayera por el precipicio"
Tras la performance, el presidente voló a Nueva York para disertar ante el Council of the Americas en busca de "oportunidades de inversión".
La gira de Javier Milei por Estados Unidos culminó su etapa en Florida con una explosión mediática. El Presidente argentino protagonizó una escena que se volvió viral en el foro conservador CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora), subiendo al escenario con pasos de baile mientras sonaba el clásico "YMCA", emulando el estilo característico de Donald Trump.
El gesto, más allá del espectáculo, selló el fuerte alineamiento ideológico entre ambos. Tras los aplausos, Milei dedicó un agradecimiento explícito a su anfitrión, el expresidente Trump, por su "apoyo invaluable" frente a lo que describió como "embates desestabilizadores" que enfrenta su gestión.
Durante su discurso, el mandatario defendió con fervor su política de Estado, asegurando que el objetivo central de su administración durante los últimos dos años fue “evitar que la Argentina cayera por el precipicio”.
También respondió a las críticas internas sobre su política exterior, rechazando las acusaciones de "entrega de soberanía" por alinearse con Estados Unidos. Milei invirtió el argumento, afirmando que sus detractores, los socialistas, "entienden por soberanía el destruir la moneda nacional y multiplicar la pobreza y la miseria." La audiencia conservadora celebró su mensaje con una ovación.
La aparición en la gala de la CPAC cerró una jornada intensa que había comenzado con su participación en el American Business Forum en Miami. Allí, el Presidente había elogiado al capitalismo como "el modelo más moral de todos" e instó a los inversores a no dejarse influir por resultados políticos locales adversos a su modelo. Realizando una clara referencia a la victoria de Zohran Mamdani, en Nueva York.
Tras dejar atrás Florida y la resonancia viral de su performance, el itinerario de Milei se centró en la economía. El mandatario aterrizó en Nueva York en la madrugada de este viernes para su última actividad en suelo estadounidense: una disertación en el Council of the Americas al mediodía. En este foro clave, el foco será exclusivamente el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”, donde buscará transformar el entusiasmo ideológico en capital fresco para el país.