Mientras piden decomisarle bienes, Cristina Kirchner recupera su pensión
Los fiscales Luciani y Mola solicitaron el decomiso de más de 140 inmuebles en la causa Vialidad, mientras la Justicia ordenó restituirle a Cristina Kirchner la pensión como viuda de Néstor Kirchner.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa Vialidad.
Según el planteo presentado, el pedido incluye 141 inmuebles —13 vinculados a sociedades de la familia Kirchner y 128 a empresas relacionadas con Báez—, además de 46 vehículos, más de 4,6 millones de dólares depositados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, casi un millón de dólares en una cuenta bancaria y más de 53 mil pesos en efectivo.
En el documento, los fiscales remarcaron que los condenados aún no cumplieron con el pago de la suma establecida en la sentencia, que asciende a más de $684.990 millones por defraudación al Estado. “Todavía no han depositado ni un solo peso, pese a que el plazo venció hace meses”, señalaron, y advirtieron que los involucrados “vienen dilatando el recupero de activos ordenado por sentencia firme”.
Luciani y Mola consideraron que esta actitud refleja “una falta total de arrepentimiento” y una “afrenta al principio de igualdad ante la ley”. Además, destacaron que muchos de los condenados registran “fortunas de una opulencia irrazonable”, suficientes para iniciar el proceso de devolución de fondos.
Con este nuevo pedido, el total de inmuebles reclamados asciende a 252. Entre ellos figura el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, adquirido por la firma Los Sauces en 2015.
También solicitaron el decomiso del hotel La Aldea, en El Chaltén, y de varias propiedades de Báez en barrios privados de Pilar y en Pinamar.
En su presentación, los fiscales subrayaron que seguirán impulsando todas las herramientas legales disponibles para recuperar los activos provenientes de hechos de corrupción. “Para desterrar definitivamente la impunidad, es imprescindible ejecutar los bienes identificados”, afirmaron.
Restitución de la pensión
En paralelo al pedido de decomiso, la Justicia resolvió dejar sin efecto la quita de la pensión no contributiva que Cristina Kirchner percibía como viuda de Néstor Kirchner.
La decisión fue adoptada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que declaró admisible el recurso presentado por la exmandataria y ordenó restituirle el beneficio, tras una apelación iniciada en noviembre del año pasado.
A fines de 2024, luego de la confirmación de la condena en la causa Vialidad, la ANSES había dado de baja tanto la pensión por viudez como la jubilación correspondiente a su cargo como presidenta. Sin embargo, el tribunal consideró que el organismo previsional no podía eliminar la pensión, sino únicamente suspenderla. Además, sostuvo que fue incorrecto quitar ambos beneficios por “cuestiones de honor”.
En cambio, la Cámara avaló la suspensión definitiva de la jubilación como expresidenta, al entender que la condena judicial habilita esa medida.
La presentación fue realizada por el abogado previsional Fernández Pastor. Con este fallo, Cristina Kirchner volverá a cobrar la pensión de Néstor Kirchner, que hace dos años rondaba los 8 millones de pesos, aunque no recuperará la jubilación presidencial.