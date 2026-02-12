Mientras piden decomisarle bienes, Cristina Kirchner recupera su pensión

Luciani y Mola consideraron que esta actitud refleja “una falta total de arrepentimiento” y una “afrenta al principio de igualdad ante la ley”. Además, destacaron que muchos de los condenados registran “fortunas de una opulencia irrazonable”, suficientes para iniciar el proceso de devolución de fondos.

Con este nuevo pedido, el total de inmuebles reclamados asciende a 252. Entre ellos figura el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, adquirido por la firma Los Sauces en 2015.

image

También solicitaron el decomiso del hotel La Aldea, en El Chaltén, y de varias propiedades de Báez en barrios privados de Pilar y en Pinamar.

En su presentación, los fiscales subrayaron que seguirán impulsando todas las herramientas legales disponibles para recuperar los activos provenientes de hechos de corrupción. “Para desterrar definitivamente la impunidad, es imprescindible ejecutar los bienes identificados”, afirmaron.

Restitución de la pensión

En paralelo al pedido de decomiso, la Justicia resolvió dejar sin efecto la quita de la pensión no contributiva que Cristina Kirchner percibía como viuda de Néstor Kirchner.

La decisión fue adoptada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que declaró admisible el recurso presentado por la exmandataria y ordenó restituirle el beneficio, tras una apelación iniciada en noviembre del año pasado.

image

A fines de 2024, luego de la confirmación de la condena en la causa Vialidad, la ANSES había dado de baja tanto la pensión por viudez como la jubilación correspondiente a su cargo como presidenta. Sin embargo, el tribunal consideró que el organismo previsional no podía eliminar la pensión, sino únicamente suspenderla. Además, sostuvo que fue incorrecto quitar ambos beneficios por “cuestiones de honor”.

En cambio, la Cámara avaló la suspensión definitiva de la jubilación como expresidenta, al entender que la condena judicial habilita esa medida.

La presentación fue realizada por el abogado previsional Fernández Pastor. Con este fallo, Cristina Kirchner volverá a cobrar la pensión de Néstor Kirchner, que hace dos años rondaba los 8 millones de pesos, aunque no recuperará la jubilación presidencial.