Luque, el polémico médico de cabecera de Diego, celebró la nulidad del juicio

Después, se fue hacia la puerta de la sala, saludó a algunos de los abogados defensores, cruzó unas palabras con la psiquitra Agustina Cosachov y salió al pasillo. Ahí mantuvo una charla privada y corta con su abogado, Julio Rivas, y aseguró que no sentía alivio por la nulidad del juicio.

image.png

Luego, con naturalidad, sostuvo que no tendría problemas en enfrentar un nuevo debate. “No lo siento como un peso. No soy responsable de lo que pasó. Camino por la calle y nadie me dice nada”, aclaró. “Con Diego éramos amigos, yo lo quería a él y él a mí. Hablaba mucho conmigo porque estaba solo. La única persona que me podía defender en este juicio ya está muerta”, dijo sobre lo viciado del proceso.

“Yo estoy en esta situación porque no lo dejé solo. Diego estaba solo siempre. Por eso me llamaba. Y yo era su médico de confianza pero no por eso soy en responsable de todo“, agregó.