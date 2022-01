Los gobernadores opositores participarían del encuentro con Guzmán

En tanto, también confirmaron fuentes oficiales a este medio, la semana que viene va a haber una reunión en el que participarán los gobernadores de Juntos por el Cambio y los presidentes de los bloques parlamentarios.

"Van a ser convocados al ministerio de economía", confió una fuente oficial ante la consulta de este sitio. La reunión sería el lunes o martes y lo conversado se expondría en la mesa nacional de Juntos por el Cambio el jueves.

¿Por qué los gobernadores de la oposición no quieren ir a la reunión con Guzmán?

“Así como está planteada, la reunión informativa a la que fueron convocados se asemeja a una reunión política más que a una reunión institucional de trabajo”, explicó el comunicado de los gobernadores.

En la práctica, lo que no quieren los mandatarios de Juntos por el Cambio es asistir a un encuentro en el que no van a poder opinar de nada. No quieren que esa foto sea usada como un aval a las negociaciones de las que no conocen detalles.

¿Cómo será el encuentro con Martín Guzmán?

Martín Guzmán, consideró que es "muy importante" la presencia de los gobernadores y reveló algunos detalles de la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Vamos a estar involucrando a todos los gobernadores y gobernadoras del país, es muy importante sus presencias porque esta situación afecta a todas las provincias y va a haber una oportunidad para que los gobernadores también den su punto de vista que comenten sobre lo que escuchan, que hagan preguntas", dijo Guzmán sobre la reunión que se llevará a cabo el miércoles a las 17 en Casa de Gobierno, y en la que también estarán presentes empresarios y sindicalistas.

Por otro lado, sobre el avance de la negociación de la deuda con el FMI, dijo: "Es muy importante seguir construyendo entendimientos con la comunidad internacional. Pensemos que estamos negociando con el resto de todos los países del mundo. Es muy importante que la Argentina tenga una posición fuerte, una posición con apoyo amplio de la sociedad, de los distintos frentes políticos también, para poder lograr las mejores condiciones para nuestro país".