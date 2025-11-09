Las ventas minoristas pyme bajaron 1,4 por ciento interanual en octubre

En cuanto a las expectativas, el 47,9 por ciento prevé una mejora para el próximo año, el 43% estima que se mantendrá sin cambios y el 9% anticipa un deterioro.

Sobre la posibilidad de invertir, el 57,3% considera que no es un buen momento, el 14,8% que sí lo es y el 27,9% no tiene una opinión definida o no respondió. En el análisis por rubros, seis de los siete sectores mostraron caídas interanuales y sólo el ítem Farmacia subió 1,7 por ciento).

El rubro "Perfumería" presentó la mayor baja (-6,3%), seguido por "Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles" (-3,7%).

Luego se ubicaron "Textil e indumentaria" (2,8 por ciento); "Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción" (2,1 por ciento); "Alimentos y bebidas" (1 por ciento); y "Calzado y Marroquinería" (0,2 por ciento).

En la comparación intermensual, todos los rubros registraron incrementos: "Perfumería" lideró el crecimiento con una suba de 9,7% respecto del mes anterior, seguida por "Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción" (4,1%).

"En octubre, las ventas minoristas pymes mostraron una leve mejora mensual, aunque continuaron por debajo del nivel del año anterior", indicó la CAME.

Y agregó: "La mayoría de los rubros registró caídas interanuales, con ´Perfumería´ y ´Bazar y decoración´ entre los más afectados. Las promociones y el Día de la Madre impulsaron transitoriamente la demanda, sin revertir la tendencia general de consumo prudente".

"Los comercios encuestados destacaron mayores costos operativos, baja rentabilidad y escaso acceso al financiamiento. Predomina la cautela en las expectativas y la baja disposición a invertir", concluyó