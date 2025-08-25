"
corrupción

Índice de Corrupción 2024: Argentina obtuvo 37 puntos y cayó en el ranking

El país obtuvo 37 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 99 de 180 naciones, según el informe de Transparencia Internacional. Aunque mantiene el mismo puntaje que en 2023, retrocedió un lugar en el ranking y se posiciona por debajo del promedio global y continental.

Argentina volvió a quedar mal posicionada en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, elaborado por Transparencia Internacional. El informe arrojó que el país obtuvo 37 puntos sobre 100 posibles, manteniendo el mismo nivel del año anterior, pero retrocediendo un lugar en el ranking global respecto de 2023.

El promedio mundial se ubica en 43 puntos, por lo que Argentina continúa por debajo de la media. Si bien el resultado no es el peor en la historia local, el mínimo se registró en 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con 32 puntos, el país sigue sin lograr mejoras sostenidas en materia de transparencia.

En el plano regional, el panorama también es preocupante. Entre 32 países latinoamericanos evaluados, Argentina quedó en el puesto 18, lejos de los primeros lugares. La peor situación corresponde a Venezuela, que apenas alcanzó 10 puntos, ubicándose entre los países más corruptos del planeta.

El país gobernado por Nicolás Maduro comparte los últimos puestos a nivel global junto a Sudán del Sur (8 puntos) y Somalia (9 puntos). En contraposición, Uruguay se consolidó como el país menos corrupto de Sudamérica con 76 puntos, apenas un punto por encima de Canadá y muy lejos del promedio regional.

El promedio global se ubicó en 43 puntos, mientras que la media de Latinoamérica fue de 42. En este escenario, la Argentina queda por debajo en ambos casos, con 5 puntos menos que el promedio regional.

A nivel continental, Uruguay (76 puntos) y Canadá (75) se destacan como los países mejor posicionados, mientras que Venezuela (10) y Nicaragua (14) aparecen como los más corruptos según la percepción de expertos y empresarios.

image

En la cima del ranking global se ubican Dinamarca (90 puntos) y Finlandia (88), en tanto que en el fondo aparecen Sudán del Sur (8), Somalia (9) y Venezuela (10).

El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) se elabora a partir de una combinación de entre 3 y 13 encuestas y evaluaciones realizadas por distintas instituciones de prestigio internacional.

Se trata del indicador de corrupción más utilizado en el mundo, ya que refleja la percepción de expertos y ejecutivos de empresas sobre la integridad del sector público en cada país.

De esta manera, la distancia entre las naciones con mejores indicadores y las de mayor corrupción se mantiene amplia, reflejando las asimetrías en la calidad institucional y la confianza pública en distintas regiones del mundo.

