Empleadas domésticas: cuánto se paga por hora y por mes desde enero de 2026

Corresponde a quienes coordinan y supervisan tareas de otros trabajadores en domicilios particulares.

Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 mensuales

Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 mensuales

Personal para tareas específicas

Incluye funciones como cocina y otras tareas especializadas.

Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 mensuales

Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 mensuales

Caseros

Son quienes viven en el lugar de trabajo y se ocupan del mantenimiento y custodia de la propiedad.

$3.494,25 por hora

$441.806,54 mensuales

Asistencia y cuidado de personas

Comprende el cuidado de adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad.

Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 mensuales

Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 mensuales

Personal para tareas generales

Abarca limpieza, cocina, mantenimiento y labores domésticas en general.

Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 mensuales

Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 mensuales

Bono no remunerativo

Además del salario básico, la CNTCP dispuso un bono extra no remunerativo, según la carga horaria semanal:

Más de 16 horas semanales: $14.000

Entre 12 y 16 horas: $9.000

Menos de 12 horas: $6.000

Otros adicionales

La normativa ratifica que, si una persona realiza tareas de distintas categorías, se debe pagar el salario de la categoría de mayor jerarquía. También continúa vigente el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del sueldo mensual por cada año trabajado, beneficio vigente desde septiembre de 2021.

En determinadas regiones del país se aplica un incremento del 30% sobre el salario mínimo. Este adicional alcanza a quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.