"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > empleadas domésticas

Empleadas domésticas: cuánto se paga por hora y por mes desde enero de 2026

Desde enero de 2026 rige una nueva escala salarial para el personal de casas particulares. Los valores varían según la categoría, la modalidad de trabajo y la carga horaria, e incluyen un bono no remunerativo.

A partir de enero de 2026, entró en vigencia una actualización de las escalas salariales para el personal de casas particulares, incluidas las empleadas domésticas, según la última resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El nuevo esquema fija montos diferenciados por categoría laboral, trabajo con o sin retiro y cantidad de horas semanales, además de mantener adicionales por antigüedad y zona desfavorable.

La actualización salarial establece nuevos valores mínimos para todas las categorías del personal de casas particulares, tanto en modalidad con retiro como sin retiro, y contempla remuneraciones por hora y mes.

Supervisores

Te puede interesar...

Corresponde a quienes coordinan y supervisan tareas de otros trabajadores en domicilios particulares.

  • Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 mensuales

  • Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 mensuales

Personal para tareas específicas

Incluye funciones como cocina y otras tareas especializadas.

  • Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 mensuales

  • Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 mensuales

Caseros

Son quienes viven en el lugar de trabajo y se ocupan del mantenimiento y custodia de la propiedad.

  • $3.494,25 por hora

  • $441.806,54 mensuales

Asistencia y cuidado de personas

Comprende el cuidado de adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad.

  • Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 mensuales

  • Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 mensuales

Personal para tareas generales

Abarca limpieza, cocina, mantenimiento y labores domésticas en general.

  • Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 mensuales

  • Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 mensuales

Bono no remunerativo

Además del salario básico, la CNTCP dispuso un bono extra no remunerativo, según la carga horaria semanal:

  • Más de 16 horas semanales: $14.000

  • Entre 12 y 16 horas: $9.000

  • Menos de 12 horas: $6.000

Otros adicionales

La normativa ratifica que, si una persona realiza tareas de distintas categorías, se debe pagar el salario de la categoría de mayor jerarquía. También continúa vigente el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del sueldo mensual por cada año trabajado, beneficio vigente desde septiembre de 2021.

En determinadas regiones del país se aplica un incremento del 30% sobre el salario mínimo. Este adicional alcanza a quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.

Temas