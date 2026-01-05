Empleadas domésticas: cuánto se paga por hora y por mes desde enero de 2026

Corresponde a quienes coordinan y supervisan tareas de otros trabajadores en domicilios particulares.
-
Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 mensuales
-
Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 mensuales
Personal para tareas específicas
Incluye funciones como cocina y otras tareas especializadas.
-
Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 mensuales
-
Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 mensuales
Caseros
Son quienes viven en el lugar de trabajo y se ocupan del mantenimiento y custodia de la propiedad.
-
$3.494,25 por hora
-
$441.806,54 mensuales
Asistencia y cuidado de personas
Comprende el cuidado de adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad.
-
Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 mensuales
-
Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 mensuales
Personal para tareas generales
Abarca limpieza, cocina, mantenimiento y labores domésticas en general.
-
Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 mensuales
-
Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 mensuales
Bono no remunerativo
Además del salario básico, la CNTCP dispuso un bono extra no remunerativo, según la carga horaria semanal:
-
Más de 16 horas semanales: $14.000
-
Entre 12 y 16 horas: $9.000
-
Menos de 12 horas: $6.000
Otros adicionales
La normativa ratifica que, si una persona realiza tareas de distintas categorías, se debe pagar el salario de la categoría de mayor jerarquía. También continúa vigente el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del sueldo mensual por cada año trabajado, beneficio vigente desde septiembre de 2021.
En determinadas regiones del país se aplica un incremento del 30% sobre el salario mínimo. Este adicional alcanza a quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.