Quirno participó del G20 junto al canciller brasileño en medio de diferencias bilaterales

En paralelo, la Casa Rosada evitó expresar públicamente sus felicitaciones a Lula. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo esta semana que el Gobierno había tomado conocimiento del resultado electoral brasileño.

“Se tomó nota del resultado electoral de Brasil”, afirmó durante su conferencia de prensa del martes. Ante las preguntas de los periodistas, añadió: “Por lo menos, por ahora, no hay ningún comunicado que vayamos a realizar”.

Ravier también recordó que Lula no había felicitado personalmente a Milei tras su victoria electoral en 2023. Sin embargo, desde el oficialismo señalaron que las diferencias ideológicas no deberían afectar el intercambio comercial ni el funcionamiento del Mercosur.

El encuentro en Atlanta tuvo lugar dos días después de que Flávio llegara a Estados Unidos tras salir de Brasil a través de la Argentina, pese a las restricciones judiciales que le impedían abandonar su país.

El senador ingresó el martes por la noche por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones. Luego abordó un avión privado en Puerto Iguazú que, tras una escala en Ecuador, aterrizó en Miami el miércoles por la mañana.

Desde territorio estadounidense, Bolsonaro publicó una carta en la que agradeció a Milei “su coraje, su sentido de la justicia y la legalidad”, aunque no detalló qué participación tuvo el Gobierno argentino en su traslado.

Antes de las actividades del encuentro, Quirno publicó un mensaje en X en el que destacó el potencial económico argentino y la posibilidad de consolidar al país como proveedor internacional de recursos estratégicos.

Llegamos a la reunión de Cancilleres del G20 para mostrar una Argentina que, bajo el liderazgo del Presidente @JMilei, decidió volver a ser una nación próspera y poderosa. Próspera porque tenemos la determinación de despertar el enorme potencial de nuestros recursos,… pic.twitter.com/OZ4gRYvxiP — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 30, 2026

“Llegamos a la reunión de Cancilleres del G20 para mostrar una Argentina que, bajo el liderazgo del Presidente Javier Milei, decidió volver a ser una nación próspera y poderosa”, escribió.

El canciller defendió el aprovechamiento de los recursos naturales para impulsar el desarrollo y fortalecer la posición internacional del país.

“Que la Argentina se haga rica y desarrollada a partir de sus recursos críticos no solo es bueno para nosotros. El mundo libre necesita proveedores confiables de energía, alimentos y minerales críticos, capaces de garantizar el abastecimiento frente a la incertidumbre geopolítica y las amenazas a las principales rutas comerciales”, señaló.