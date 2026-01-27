El gobierno se prepara para tratar la reforma Tibutaria y del Código Penal

image

Al respecto, una inobjetable fuente aseguró a esta agencia que tanto la Reforma del Código Penal como la Tributaria no se sumarán al temario que se comenzará a discutir a partir del próximo lunes 2 de febrero hasta el 27 del mes sino que se tratarán durante el período ordinario legislativo que iniciará el próximo 1° de marzo.

De esta forma, este enero el Congreso Nacional solo sesionará para debatir el proyecto de “Modernización” Laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea además de la reciente incorporación de la Ley Penal Juvenil.

En la administración libertaria se debaten los tiempos de tratamiento del proyecto que será consensuado con la oposición que presentó iniciativas similares. En la mesa política convergen quienes garantizan que se tratará en febrero, y quienes con menor optimismo apuestan a iniciar su tratamiento para finalizarlo durante las sesiones ordinarias.

“La idea es iniciar en Diputados, ya que lo enviado ingresa por Senado, por lo que podríamos llegar. En el peor de los caso, se terminará de tratar en marzo. No importa”, expresó un integrante del reducido círculo legislativo.

Esta mañana, la incorporación de la ley que busca reducir la edad de imputabilidad fue oficializada a través del decreto 53/2026 publicado durante la madrugada en el Boletín Oficial. Lo cierto es que el proyecto reemplazará la Ley de Minoridad, y aspira a establecer un sistema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 13 y 18 años.

Asimismo, la agenda legislativa prevista para este 2026 incluye, entre otros temas, las reformas del Código Penal y la Tributaria. La primera contempla más de 900 artículos y persigue el objetivo de endurecer las penas para delitos que revisten gravedad. Además, intensificará la política criminal y supervisará la acción de los magristados que tendrám más herramientas, pero limitará las “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa.

Por otro lado, figura la Reforma Tributaria, tal vez la más desconocida hasta entonces, podría contemplar, tal como anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, un "esquema de simplificación y de menores impuestos en donde habrá una baja de Ganancias para los individuos y un incentivo muy grande para que se desarrolle el mercado de capitales”.