El dólar blue arrancó la semana con una leve baja en San Juan

En cuanto al dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, la cotización finalizó la jornada en $1.943,50.

Otras cotizaciones

Además, el dólar MEP se ubicó en torno a los $1.509,75, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) operó cerca de los $1.568,14. En el segmento cripto, el dólar digital rondó los $1.530,45, con una leve variación negativa.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio cerró en $1.470 para la venta y $1.461 para la compra, mostrando una baja marginal. En tanto, el euro se negoció a $1.780 para la venta en el mercado formal y a $1.793,31 en su versión blue.