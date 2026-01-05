"
El dólar blue arrancó la semana con una leve baja en San Juan

El dólar blue inició la semana en San Juan con una baja de $10 respecto al viernes. La divisa cerró a $1.560 para la venta y $1.460 para la compra, mientras el oficial se mantuvo sin cambios.

En el arranque de la semana cambiaria en San Juan, el dólar blue mostró un leve retroceso respecto al cierre del viernes pasado. La divisa estadounidense cayó $10 y se ubicó en $1.560 para la venta y $1.460 para la compra, según operadores del mercado informal local.

En paralelo, en la City porteña, el billete norteamericano también registró una baja en el mercado ilegal. Allí, el dólar blue descendió cerca del 1%, cotizando a $1.515 para la venta y $1.495 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial que opera el Banco Nación se mantuvo sin modificaciones respecto al viernes anterior, con valores de $1.495 para la venta y $1.445 para la compra.

En cuanto al dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, la cotización finalizó la jornada en $1.943,50.

Otras cotizaciones

Además, el dólar MEP se ubicó en torno a los $1.509,75, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) operó cerca de los $1.568,14. En el segmento cripto, el dólar digital rondó los $1.530,45, con una leve variación negativa.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio cerró en $1.470 para la venta y $1.461 para la compra, mostrando una baja marginal. En tanto, el euro se negoció a $1.780 para la venta en el mercado formal y a $1.793,31 en su versión blue.

