En el arranque de la semana cambiaria en San Juan, el dólar blue mostró un leve retroceso respecto al cierre del viernes pasado. La divisa estadounidense cayó $10 y se ubicó en $1.560 para la venta y $1.460 para la compra, según operadores del mercado informal local.
El dólar blue arrancó la semana con una leve baja en San Juan
El dólar blue inició la semana en San Juan con una baja de $10 respecto al viernes. La divisa cerró a $1.560 para la venta y $1.460 para la compra, mientras el oficial se mantuvo sin cambios.