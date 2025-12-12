Del púlpito al recinto: el avance evangélico en la política nacional

A diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, los legisladores evangélicos argentinos no impulsaron —al menos hasta el momento— una agenda legislativa confesional ni proyectos articulados en conjunto. Según el relevamiento, priorizaron respaldar la agenda política del presidente Milei, sin conformar un bloque ni un espacio interno específico.

De los nueve representantes, seis ingresaron directamente a la política de la mano de La Libertad Avanza, mientras que el resto se incorporó tras trayectorias previas en otros espacios. Tres de ellos declinaron responder los cuestionarios enviados para la investigación.

La diputada Lourdes Arrieta, quien ingresó por LLA pero luego abandonó el bloque, aportó una mirada interna al señalar: “Si te juntás a orar o tenés una relación con otros hermanos en Cristo, Karina Milei te hace la cruz y olvidate de tener un cargo en una lista”.

Quiénes son y cómo llegaron

El grupo estuvo integrado por figuras con perfiles diversos: pastores, abogados, docentes, comunicadores y dirigentes sociales. Algunos provenían de estructuras partidarias previas; otros llegaron desde espacios religiosos, comunitarios o directamente desde la militancia libertaria emergente.

Entre los casos se destacaron dirigentes con fuerte anclaje territorial, como Vilma Bedia en Jujuy o Nadia Márquez en Neuquén, y otros con escasa trayectoria política previa, como Maira Frías en Chubut o Miguel Rodríguez en Tierra del Fuego. En común, todos compartieron su adhesión a LLA y su respaldo al rumbo general del Gobierno nacional.

Varios de ellos evitaron vincular explícitamente su fe con su rol legislativo, mientras que otros asumieron públicamente su identidad religiosa, aunque sin traducirla en iniciativas parlamentarias concretas.

Por qué crecieron y qué lo explica

Especialistas consultados coincidieron en que el fenómeno no respondió a una estrategia planificada de las iglesias evangélicas, sino a una combinación de factores políticos y culturales.

Melisa Sánchez, becaria del Conicet, explicó que “la población evangélica en Argentina existe desde hace casi 200 años, pero desde el regreso de la democracia ganó visibilidad al ocupar el espacio público y reivindicar su derecho a existir en una sociedad históricamente catolicocéntrica”.

En la misma línea, Marcos Carbonelli, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet, sostuvo que “no se advierte una planificación centralizada como en Brasil” y que el crecimiento se explicó por “la irrupción de La Libertad Avanza y el fenómeno Milei, que abrió una ventana de oportunidad política”.

Milei, afinidades y gestos concretos

El vínculo entre el Presidente y el mundo evangélico se consolidó a partir de afinidades ideológicas, especialmente en torno al liberalismo económico y al conservadurismo moral. Milei participó de cultos, recibió pastores en la Casa Rosada y compartió escenarios con referentes religiosos en actos políticos.

Además, hubo decisiones institucionales. Con el Decreto 486/2025, el Gobierno habilitó a las iglesias no católicas a constituirse jurídicamente como tales, sin necesidad de inscribirse como asociaciones civiles. También se otorgaron beneficios a congregaciones mediante la ley de rezagos aduaneros, que permitió donar bienes incautados a entidades religiosas.

El mes pasado, Milei, su hermana Karina, el jefe de Gabinete y ministros recibieron la bendición de pastores evangélicos en la Casa Rosada durante el Día de las Iglesias Evangélicas. Allí, el Presidente atribuyó su triunfo electoral “al Uno”, en referencia a Dios.

Tensiones y debates abiertos

La expansión evangélica también generó fricciones. Declaraciones públicas de algunos legisladores sobre diversidad sexual y modelo familiar despertaron críticas desde otros bloques. Según datos del Conicet, solo el 31,7% de los evangélicos apoyó la adopción por parejas del mismo sexo, y casi el 70% consideró válido únicamente el matrimonio entre un hombre y una mujer.

Estas posturas evidenciaron un contraste con agendas de ampliación de derechos debatidas en el Congreso durante los últimos años.

Dante Gebel y la proyección política

En paralelo al crecimiento legislativo, comenzó a tomar forma un debate más amplio sobre el rol político del evangelismo. En ese contexto apareció la figura de Dante Gebel, pastor y humorista argentino radicado en Estados Unidos, que llenó estadios, realizó giras internacionales y encabezó un espectáculo titulado “PresiDante”.

Gebel no descartó públicamente una candidatura presidencial en 2027, lo que alimentó especulaciones políticas. Su perfil carismático y masivo despertó interés tanto en sectores libertarios como peronistas.

Según se señaló en el análisis político, su figura representó una novedad en un escenario donde la política tradicional perdió atractivo. “Quizás la próxima campaña sea esto: un pastor, un economista, un deportista. Hoy ser político es mala palabra”, se deslizó en ese debate.

Un fenómeno en construcción

Con más bancas, mayor visibilidad pública y una relación fluida con el Poder Ejecutivo, el espacio evangélico se consolidó como un actor político en expansión. El desafío hacia adelante fue —y sigue siendo— si esa afinidad espiritual y cultural logra transformarse en poder legislativo organizado, con capacidad de impulsar una agenda propia.

Por ahora, el Gobierno priorizó otros frentes y el vínculo se sostuvo en apoyos puntuales. El mapa político mostró que la fe ya ocupó un lugar en el Congreso; resta ver hasta dónde llegará su influencia.

Por Gabriel Rotter.