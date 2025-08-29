"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > contrataciones

Crecieron las contrataciones en el sector privado, según el Gobierno nacional

Los datos surgen de la última Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que dio a conocer el Ministerio de Capital Humano. "Crece el empleo", afirmaron en esa cartera.

El Gobierno afirmó que crecieron las contrataciones en el sector privado. El dato, que lo dio a conocer el Ministerio de Capital Humano, que tiene bajo su órbita la Secretaría de Trabajo, surge de una comparación de los datos de junio de 2025 contra los datos del mismo mes del año pasado.

"Crece el empleo como resultado de un aumento significativo en las contrataciones del sector privado", destacó la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Según esa dependencia, la última Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) mostró que la relación entre las contrataciones y la dotación de personal pasó del 1,3% en junio de 2024 al 1,8% en junio de 2025, lo que representa un crecimiento de 0,5 puntos porcentuales.

image

Esta encuesta tiene por objetivo brindar información para conocer la evolución del nivel general del empleo, las altas y bajas de personal y la modalidad de contrato, entre otros aspectos relativos al empleo en las empresas privadas encuestadas.

El dato fue celebrado por el presidente Javier Milei, que replicó en sus redes el posteo de Capital Humano.

Temas