El Gobierno afirmó que crecieron las contrataciones en el sector privado. El dato, que lo dio a conocer el Ministerio de Capital Humano, que tiene bajo su órbita la Secretaría de Trabajo, surge de una comparación de los datos de junio de 2025 contra los datos del mismo mes del año pasado.
Crecieron las contrataciones en el sector privado, según el Gobierno nacional
Los datos surgen de la última Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que dio a conocer el Ministerio de Capital Humano. "Crece el empleo", afirmaron en esa cartera.