Crecieron las contrataciones en el sector privado, según el Gobierno nacional

"Crece el empleo como resultado de un aumento significativo en las contrataciones del sector privado", destacó la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Según esa dependencia, la última Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) mostró que la relación entre las contrataciones y la dotación de personal pasó del 1,3% en junio de 2024 al 1,8% en junio de 2025, lo que representa un crecimiento de 0,5 puntos porcentuales.