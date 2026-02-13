Impugnación, apelación y ¿reelección?: el panoráma de las elecciones en UPCN

El argumento central para la impugnación de la lista Naranja fue de carácter técnico-numérico. Según el dictamen de la Junta, de los 1.293 avales presentados por el espacio de Savoca, solamente 493 fueron validados, una cifra insuficiente para alcanzar el piso reglamentario de 725 firmas.

image

Entre las irregularidades señaladas por el órgano de control se detallaron la presencia de avales correspondientes a personas no afiliadas, firmas duplicadas entre ambas listas y casos de un mismo afiliado suscribiendo más de una vez a la misma nómina.

Por su parte, el oficialismo presentó un volumen superior a los 5.000 avales, logrando superar el umbral exigido aun después de las observaciones de rigor.

Judicialización en puerta

Lejos de aceptar la resolución, Alejandro Savoca cuestionó la transparencia del proceso. El dirigente opositor denunció que los plazos de la convocatoria fueron acortados deliberadamente y apuntó contra la imparcialidad de la Junta Electoral.

"Vamos a agotar todas las instancias administrativas y, de ser necesario, recurriremos a la Justicia Electoral Nacional", confirmó Savoca.

La estrategia de la oposición implica apelar primero ante la Junta local y luego ante la conducción nacional del gremio. De mantenerse la negativa, el conflicto se dirimirá en los tribunales, lo que podría dilatar la definición política del sindicato.

image

Cuatro décadas de hegemonía

De no prosperar las medidas cautelares, José "Pepe" Villa se encamina a renovar su mandato una vez más. El dirigente conduce los destinos de UPCN San Juan de manera ininterrumpida desde 1984, acumulando más de 40 años en el poder.

El escenario actual replica lo sucedido en las últimas décadas, donde la falta de competencia interna ha sido la norma. La última elección disputada ocurrió en 1994.

image

Sin embargo, este nuevo período —según dejó trascender el propio Villa en círculos íntimos— podría marcar el cierre de su ciclo al frente del gremio, abriendo la puerta a una transición ordenada donde asoma el nombre de su hija, Laura Villa, actual secretaria de Acción Social.

En ese marco, la discusión excede una impugnación puntual y vuelve a poner sobre la mesa un debate más amplio. En una etapa atravesada por recambios generacionales en distintos ámbitos —también en el sindicalismo, donde incluso conducciones históricas y triunviratos han dado paso a nuevas etapas—, la elección en UPCN aparece como un espejo de ese proceso.

La trayectoria de José “Pepe” Villa, con más de cuatro décadas al frente del gremio, forma parte indiscutida de la historia sindical sanjuanina. Pero al mismo tiempo, los cambios vertiginosos en el mundo laboral, institucional y político abren interrogantes sobre los liderazgos y sus ciclos.

Entre la experiencia acumulada y las demandas de renovación, el 9 de abril no solo definirá una conducción, sino que volverá a interpelar el rumbo y la proyección de uno de los gremios más influyentes de la provincia.

Por Gabriel Rotter.