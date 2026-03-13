Causa ANDIS: declaró Spagnuolo y denunció audios manipulados con IA

El ex funcionario afirmó que algunos de los audios difundidos en ese contexto no son auténticos, sino que fueron fabricados o manipulados mediante herramientas de inteligencia artificial. En particular, se refirió a un audio muy difundido en el que se escucha a una persona, presuntamente él, mencionando un supuesto reparto de coimas.

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Spagnuolo puso en duda la veracidad de ese material y aseguró que pudo haber sido alterado antes de su difusión. "Durante mi gestión fui grabado de manera sistemática y parte de ese material pudo haber sido alterado", explicó ante el fiscal Stornelli.

La defensa de algunos involucrados ya había cuestionado la validez de esos audios, y ahora la propia declaración de Spagnuolo fortalece esos cuestionamientos. El análisis técnico de las grabaciones será fundamental para determinar la autenticidad de las pruebas y el rumbo que tomará la investigación judicial en curso.