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Causa ANDIS: declaró Spagnuolo y denunció audios manipulados con IA

El ex titular de la ANDIS afirmó que grabaciones difundidas en la causa por presuntas coimas fueron alteradas tecnológicamente, complicando la investigación judicial.

Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), declaró como testigo en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de una investigación que indaga maniobras de espionaje contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Su testimonio se llevó a cabo ante el fiscal federal Carlos Stornelli y está vinculado a una denuncia presentada por la hermana del presidente Javier Milei, quien aseguró haber sido objeto de inteligencia ilegal.

Durante su declaración, Spagnuolo reveló que también fue grabado clandestinamente durante meses mientras ejercía su cargo. Según explicó, parte de esas grabaciones habrían sido empleadas para sustentar una causa judicial que investiga presuntas coimas relacionadas con la ANDIS.

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El ex funcionario afirmó que algunos de los audios difundidos en ese contexto no son auténticos, sino que fueron fabricados o manipulados mediante herramientas de inteligencia artificial. En particular, se refirió a un audio muy difundido en el que se escucha a una persona, presuntamente él, mencionando un supuesto reparto de coimas.

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Spagnuolo puso en duda la veracidad de ese material y aseguró que pudo haber sido alterado antes de su difusión. "Durante mi gestión fui grabado de manera sistemática y parte de ese material pudo haber sido alterado", explicó ante el fiscal Stornelli.

La defensa de algunos involucrados ya había cuestionado la validez de esos audios, y ahora la propia declaración de Spagnuolo fortalece esos cuestionamientos. El análisis técnico de las grabaciones será fundamental para determinar la autenticidad de las pruebas y el rumbo que tomará la investigación judicial en curso.

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