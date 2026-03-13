Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), declaró como testigo en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de una investigación que indaga maniobras de espionaje contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Causa ANDIS: declaró Spagnuolo y denunció audios manipulados con IA
El ex titular de la ANDIS afirmó que grabaciones difundidas en la causa por presuntas coimas fueron alteradas tecnológicamente, complicando la investigación judicial.