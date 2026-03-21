Alberto descartó una candidatura y criticó la "salud psicológica" de Milei

Calificó de "estupidez" el argumento oficial sobre el costo cero de los acompañantes y recordó que, durante su gestión, sus viajes incluían personal de protocolo y seguridad estrictamente necesario, algo que —según él— Adorni omitía en sus críticas pasadas. Fernández también mencionó la propiedad no declarada de Adorni en un country: "Para alguien que juzga tanto al otro en materia de moralidad, esto es muy descalificante".

"Milei no está en sus cabales"

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue el análisis sobre el alineamiento de Argentina en el conflicto de Medio Oriente. El expresidente calificó de "demencial" la actitud de Javier Milei tras sus declaraciones en Estados Unidos asegurando que "estamos ganando la guerra".

"El Presidente no está en condiciones de declararle la guerra a nadie; eso es facultad del Congreso. Pido seriamente que prestemos atención a su salud psicológica, porque sus actitudes no son propias de una persona que está en sus cabales", advirtió Fernández.

Para el exmandatario, involucrar al país en un conflicto histórico y ajeno es una "irresponsabilidad" que no contaría con el respaldo de las instituciones nacionales.

Caso $Libra

Alberto Fernández no dejó pasar la oportunidad de vincular la actualidad con sus propios frentes judiciales. Calificó la investigación de la criptomoneda $Libra como un fraude de escala internacional y denunció una supuesta protección hacia el entorno oficialista.