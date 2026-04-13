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Grupo Lorenzo te manda al Mundial 2026: viaje, hotel y entrada para ver a la Selección

La empresa mendocina líder en el sector automotriz en Cuyo lanza una promoción para sortear un viaje al Mundial 2026 entre sus clientes y suma el "Prode Lorenzo", con premios en cada fecha y una moto eléctrica para el ganador final.

Grupo Lorenzo se suma a la fiebre mundialista y lanza dos promociones para sus clientes: un sorteo de un viaje al Mundial 2026 para alentar a la Selección Argentina y el "Prode Lorenzo", un juego deportivo con premios en cada fecha del torneo.

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La promoción "Viajá al Mundial con Lorenzo" estará disponible desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo de 2026 y participan automáticamente todas las personas mayores de 18 años con domicilio en Argentina que cumplan alguna de las siguientes condiciones durante ese período: compra de un vehículo 0 km convencional en concesionarias oficiales con cancelación del 100% del valor; suscripción a un plan de ahorro para vehículos 0 km con al menos tres cuotas integradas al momento de la suscripción; compra de un vehículo usado en Autoferia Lorenzo con cancelación del 100% del valor; o compra de una moto en Motoki o VOGE con cancelación del 100% del valor.

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El ganador se llevará un paquete de viaje para una persona que incluye pasaje aéreo ida y vuelta en clase económica desde Mendoza hasta la ciudad sede del torneo, alojamiento en hotel de 3 estrellas por la cantidad de noches que el organizador disponga, y una entrada para presenciar un partido de la Selección Argentina.

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Por otro lado, el "Prode Lorenzo" funcionará a través de una aplicación web exclusiva, activa a partir del 1 de mayo. Podrán participar los compradores de vehículos 0 km —convencionales y con planes de tres cuotas integradas—, vehículos usados, motocicletas y quienes utilicen el servicio de posventa y mantenimiento entre el 1 de abril y el 30 de junio.

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El registro se realizará mediante un código enviado por WhatsApp. Habrá premios para los ganadores de todas las fechas y el ganador final se llevará una moto eléctrica.

Más información en www.grupolorenzo.com.ar/mundial

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