Grupo Lorenzo te manda al Mundial 2026: viaje, hotel y entrada para ver a la Selección

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La promoción "Viajá al Mundial con Lorenzo" estará disponible desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo de 2026 y participan automáticamente todas las personas mayores de 18 años con domicilio en Argentina que cumplan alguna de las siguientes condiciones durante ese período: compra de un vehículo 0 km convencional en concesionarias oficiales con cancelación del 100% del valor; suscripción a un plan de ahorro para vehículos 0 km con al menos tres cuotas integradas al momento de la suscripción; compra de un vehículo usado en Autoferia Lorenzo con cancelación del 100% del valor; o compra de una moto en Motoki o VOGE con cancelación del 100% del valor.

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El ganador se llevará un paquete de viaje para una persona que incluye pasaje aéreo ida y vuelta en clase económica desde Mendoza hasta la ciudad sede del torneo, alojamiento en hotel de 3 estrellas por la cantidad de noches que el organizador disponga, y una entrada para presenciar un partido de la Selección Argentina.