Grupo Lorenzo se suma a la fiebre mundialista y lanza dos promociones para sus clientes: un sorteo de un viaje al Mundial 2026 para alentar a la Selección Argentina y el "Prode Lorenzo", un juego deportivo con premios en cada fecha del torneo.
Grupo Lorenzo te manda al Mundial 2026: viaje, hotel y entrada para ver a la Selección
La empresa mendocina líder en el sector automotriz en Cuyo lanza una promoción para sortear un viaje al Mundial 2026 entre sus clientes y suma el "Prode Lorenzo", con premios en cada fecha y una moto eléctrica para el ganador final.