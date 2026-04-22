La provincia recibe este miércoles a la Lic. María Zysman, directora del equipo "Libres de Bullying", para encabezar un ciclo de conferencias titulado "Adultos que intervienen a tiempo frente al Bullying". La iniciativa, organizada por el gabinete de las escuelas preuniversitarias (IPU) de la Universidad Nacional de San Juan, generóuna respuesta masiva por parte de la comunidad educativa.
Éxito en la convocatoria de la UNSJ por las jornadas Libres de Bullying
Con más de 680 inscriptos, la referente nacional de "Libres de Bullying" inicia sus jornadas de capacitación en el Rectorado de la UNSJ. El 56% de los interesados son docentes.