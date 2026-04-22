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Éxito en la convocatoria de la UNSJ por las jornadas Libres de Bullying

Con más de 680 inscriptos, la referente nacional de "Libres de Bullying" inicia sus jornadas de capacitación en el Rectorado de la UNSJ. El 56% de los interesados son docentes.

La provincia recibe este miércoles a la Lic. María Zysman, directora del equipo "Libres de Bullying", para encabezar un ciclo de conferencias titulado "Adultos que intervienen a tiempo frente al Bullying". La iniciativa, organizada por el gabinete de las escuelas preuniversitarias (IPU) de la Universidad Nacional de San Juan, generóuna respuesta masiva por parte de la comunidad educativa.

Según el último relevamiento de datos sobre un total de 684 respuestas de inscripción, el interés se concentra mayoritariamente en el cuerpo docente. El gráfico de participación detalla que el 56.7% son docentes, seguidos por un 12.3% de estudiantes y un 8.6% de familiares. El resto de los inscriptos se divide entre autoridades de unidades académicas, personal no docente, preceptores, asesores pedagógicos y público en general.

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La jornada busca brindar herramientas bajo la premisa: "Que este nuevo tiempo en la escuela nos encuentre MÁS ATENTOS". El cronograma de actividades se desarrolla en el Hall central del Rectorado de la UNSJ (Mitre 396 Este) y está distribuido de la siguiente manera:

  • Miércoles 22 de abril:

    • 14:00 a 16:00 hs: Destinado a docentes y no docentes de los IPU y nivel medio en general.

    • 18:00 a 20:00 hs: Encuentro con la comunidad educativa de colegios secundarios de la provincia, incluyendo familias.

  • Jueves 23 de abril:

    • 10:00 a 12:00 hs: Sesión para docentes de nivel secundario, superior y público en general.

La organización destacó el fuerte compromiso institucional de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador Gral. San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno, quienes impulsan este espacio de formación ante una problemática de creciente relevancia social.

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