Éxito en la convocatoria de la UNSJ por las jornadas Libres de Bullying

La jornada busca brindar herramientas bajo la premisa: "Que este nuevo tiempo en la escuela nos encuentre MÁS ATENTOS". El cronograma de actividades se desarrolla en el Hall central del Rectorado de la UNSJ (Mitre 396 Este) y está distribuido de la siguiente manera:

Miércoles 22 de abril: 14:00 a 16:00 hs: Destinado a docentes y no docentes de los IPU y nivel medio en general. 18:00 a 20:00 hs: Encuentro con la comunidad educativa de colegios secundarios de la provincia, incluyendo familias.

Jueves 23 de abril: 10:00 a 12:00 hs: Sesión para docentes de nivel secundario, superior y público en general.



La organización destacó el fuerte compromiso institucional de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador Gral. San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno, quienes impulsan este espacio de formación ante una problemática de creciente relevancia social.