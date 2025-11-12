El Ministerio Público Fiscal de San Juan, junto al Ministerio de Educación, impulsará este miércoles una capacitación destinada a supervisores escolares sobre el uso de Roblox y la prevención del grooming, un ciberdelito que crece en la provincia y afecta principalmente a menores.
Este miércoles capacitarán a supervisores sobre Roblox y prevención del grooming
Tal como adelantó sanjuan8.com, un grupo numeroso de docentes será capacitado por el Ministerio Público Fiscal y Educación para abordar los riesgos en entornos digitales.