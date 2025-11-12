"
Este miércoles capacitarán a supervisores sobre Roblox y prevención del grooming

Tal como adelantó sanjuan8.com, un grupo numeroso de docentes será capacitado por el Ministerio Público Fiscal y Educación para abordar los riesgos en entornos digitales.

El Ministerio Público Fiscal de San Juan, junto al Ministerio de Educación, impulsará este miércoles una capacitación destinada a supervisores escolares sobre el uso de Roblox y la prevención del grooming, un ciberdelito que crece en la provincia y afecta principalmente a menores.

GROOMING

El fiscal Pablo Martín, titular de la UFI Delitos Informáticos, encabezará la jornada que se desarrollará desde las 9.30 en el Colegio La Inmaculada y continuará el jueves a las 14.30 en el Colegio Santa Rosa. “Este es un paso muy importante para concientizar y visibilizar un delito que cada vez alcanza a más chicos”, afirmó el funcionario.

Leé también: Alerta por Roblox: San Juan ya limita su uso en computadoras escolares

La capacitación está dirigida a referentes de las más de 600 escuelas de gestión estatal y privada, y busca brindar herramientas para detectar, prevenir y actuar ante posibles casos de acoso digital.

El encuentro se realiza en el marco de las recientes medidas adoptadas por el Ministerio de Educación, que confirmó a sanjuan8.com el bloqueo de la plataforma Roblox en los equipos escolares. La ministra Silvia Fuentes explicó a este diario que “ningún niño puede instalar ese juego en las computadoras escolares”, y remarcó que el control del uso en dispositivos personales es responsabilidad de las familias.

