Este miércoles capacitarán a supervisores sobre Roblox y prevención del grooming

La capacitación está dirigida a referentes de las más de 600 escuelas de gestión estatal y privada, y busca brindar herramientas para detectar, prevenir y actuar ante posibles casos de acoso digital.

El encuentro se realiza en el marco de las recientes medidas adoptadas por el Ministerio de Educación, que confirmó a sanjuan8.com el bloqueo de la plataforma Roblox en los equipos escolares. La ministra Silvia Fuentes explicó a este diario que “ningún niño puede instalar ese juego en las computadoras escolares”, y remarcó que el control del uso en dispositivos personales es responsabilidad de las familias.