Yanina Latorre anunció su debut como actriz

Dentro de lo poco que adelantó Yanina Latorre de su debut actoral, sí contó que uno de los actores con los que trabará en la serie que comenzará a roda en junio es Luciano Cáceres.

Además, agregó que la semana que viene arrancará con una coach para entrenarse en la materia debido a que no será simplemente un bolo como el que hizo Estefanía Berardi en la novela de Benjamín Vicuña, aprovechó el conductor para chicanear a la angelita más joven del programa, y cuando sus compañeras la felicitaron y quisieron si hará de buena o de mala, Yanina Latorre explicó que todavía no lo sabe debido a que aún no pudo leer el guión.

Por último, cuando Berardi quiso saber si a su marido, el ex futbolista Diego Latorre, le molesta que tenga que besar a algún actor, Yanina Latorre -fiel a su verborrágico estilo- aseguró "Que me la ch...", mientras que el conductor de LAM le pidió "Ya nos dirás en qué canal, porque en éste no hay ficción".

Yanina Latorre se accidentó en la puerta de América TV

A comienzos de este mes de abril Yanina Latorre se accidentó cuando estaba por ingresar al estudio de América TV, por la calle Gorriti, desde donde sale al aire LAM. "Se cayó en la calle y no puede caminar", escribió Ángel de Brito en su Twitter y mostró que la rubia tuvo que ser asistida por un compañero.

Más tarde, el conductor de LAM subió una foto, en la cual se puede ver a Yanina en su camarín, con la pierna apoyada sobre una mesa.

Un médico la revisó y le aplicó una inyección con antinflamatorios para el dolor. "La maldición de Ana", comentó Ángel en la descripción del posteo, en referencia al descargo que Yanina hizo en Instagram contra la abogada mediática.