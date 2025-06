Wanda respondió a los mensajes de Icardi que la tilda de "celosa"

"Cualquier mamá, si estás lejos, y te llama tu hija llorando te vas a poner mal y reaccioné como reaccionaría cualquier mamá cuando tu hija está mal", afirmó la rubia sobre las historias de Instagram que compartió contra la actriz.

Luego, el cronista Oliver Quiroz le consultó: "Qué te pasa cuando Mauro hace los posteos y te trata de celosa y dice que no lo soltás". "No, yo lo solté, no solo a esta situación sino también a él", respondió la cantante de Bad Bitch.