En medio del escándalo con Mauro Icardi, la mediática dejó en claro que el amor no es una de la prioridades en este momento tan difícil de su vida. “Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos”, expuso en el posteo dónde se la puede ver su mano y la del referente de la cumbia 420.

Minutos después de esta publicación, el cantante confirmó la ruptura amorosa. “Esta novela ya fue. Termínenla sin mí. Si se les ocurre preguntar, no busco, ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones”, aseguró en una historia donde se lo puede ver a punto de darle un beso a Nara durante uno de sus viajes.