Wanda Nara da señales de crisis con su novio

Wanda dejó de seguir a Martín Migueles en Instagram. La señal digital fue interpretada por muchos como la confirmación de una crisis que ya venía gestándose.

Wanda Nara y Martín Migueles eligieron Punta del Este para disfrutar de unos días de descanso, en plena temporada alta, rodeados de famosos y cámaras indiscretas. Sin embargo, lo que prometía ser una escapada romántica terminó quedando opacada por un escándalo que explotó con fuerza en los últimos días.

Desde Uruguay, la empresaria y el empresario siguieron de cerca el avance del llamado “Claudia Ciardone Gate”. La ex participante de Gran Hermano sorprendió al revelar públicamente que habría recibido reiterados mensajes de WhatsApp por parte de Migueles, con intenciones de reencontrarse a espaldas de Wanda. La confesión generó un verdadero terremoto mediático y puso al novio de la conductora en el centro de las sospechas.

Si bien Wanda intentó restarle importancia a las versiones y negó que las comunicaciones tuvieran el tenor que se les adjudica, lo cierto es que el tema copó la agenda de todos los programas de espectáculos, portales y redes sociales. La exposición fue total y los rumores de infidelidad no tardaron en multiplicarse.

La tensión habría escalado durante la madrugada de hoy, cuando un gesto contundente llamó la atención de todos: Wanda dejó de seguir a Martín Migueles en Instagram. La señal digital fue interpretada por muchos como la confirmación de una crisis que ya venía gestándose y que habría terminado de estallar tras la irrupción de Ciardone y el desgaste mediático.

Por ahora, ninguno de los dos salió a dar explicaciones claras, pero los movimientos en redes y el silencio alimentan aún más las versiones de un fuerte distanciamiento.

