Wanda Nara da señales de crisis con su novio

Desde Uruguay, la empresaria y el empresario siguieron de cerca el avance del llamado “Claudia Ciardone Gate”. La ex participante de Gran Hermano sorprendió al revelar públicamente que habría recibido reiterados mensajes de WhatsApp por parte de Migueles, con intenciones de reencontrarse a espaldas de Wanda. La confesión generó un verdadero terremoto mediático y puso al novio de la conductora en el centro de las sospechas.

Si bien Wanda intentó restarle importancia a las versiones y negó que las comunicaciones tuvieran el tenor que se les adjudica, lo cierto es que el tema copó la agenda de todos los programas de espectáculos, portales y redes sociales. La exposición fue total y los rumores de infidelidad no tardaron en multiplicarse.