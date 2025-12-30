Wanda Nara y Martín Migueles eligieron Punta del Este para disfrutar de unos días de descanso, en plena temporada alta, rodeados de famosos y cámaras indiscretas. Sin embargo, lo que prometía ser una escapada romántica terminó quedando opacada por un escándalo que explotó con fuerza en los últimos días.
Wanda Nara da señales de crisis con su novio
Wanda dejó de seguir a Martín Migueles en Instagram. La señal digital fue interpretada por muchos como la confirmación de una crisis que ya venía gestándose.