Una figura internacional estará en la nueva edición de "El hotel de famosos"

"Nos llevábamos muy bien, me hizo regalos, después no le gustó una devolución para variar en el jurado y alguna preguntita que le hice y ahí nos matamos. Tiene un perfil raro, siempre fue llamativo", recordó Ángel de Brito.

Y agregó: "Es insoportable, pesado, lo van a odiar". Fue entonces que Pía comunicó que entraría a El hotel de los famosos 2 Fernando Carrillo.

Además, una de las angelitas fue también convocada por la producción de El Trece y decidió rechazar la propuesta por un motivo personal. "Me llamaron, pero no puedo", dijo Josefina Pouso. Y aclaró que su prioridad son sus hijas y no podría separase tanto tiempo de ellas.