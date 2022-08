Una empleada denuncia que Wanda hace tres meses no le paga

Así lo contó este martes Marcela Tauro en Intrusos (América TV), luego de que le llegase un audio de esta mujer quien cuenta que hace 2 años y medio que Wanda no le paga. "Le pido la plata y me dice: 'Sí, mañana te traigo la plata'. Se va para Francia y no me la trae", pudo escucharse a quien asegura que la rubia nunca la puso en regla tras llevarla a Europa para trabajar en una de sus casas.