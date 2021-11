Tras el posteo de Mauro Icardi, ¿Wanda Nara regresa a París?

Si bien hasta ayer la rubia estaba paseando con su amigo Kenny Palacios por las calles de Milán, ahora publicó un sugestivo mensaje que podría hacer suponer que en breve estaría regresando a Francia.

Con un posteo en el pueden verse de espaldas sus hijas, Francesca e Isabella, Wanda Nara les dedicó un tierno mensaje en el que deja a las claras su amor por ellas, lo que las extraña y sus ganas de reunir a su familia nuevamente. "Con ellas, las mujercitas de mi vida" escribió, y los mensajes de apoyo no se hicieron esperar, porque a diferencia del reciente posteo de Mauro Icardi que limitó los comentarios, ella los dejó abiertos.

"Hermosas Wan luchá por tu familia. No dejes en bandeja a tu marido por una regalada como la China. Con ella nunca va a formar una familia porque es una mujer pasajera en la vida de cada tipo que se levantó" es uno de los tantos comentarios que pueden leerse en la postal que no da cuenta dónde fue tomada, aunque a esta altura no importa. Pero lo que sí cuenta, es que su todavía marido seguramente verá y captará el meta mensaje destinado a él.

¿Será que en los próximos días vendrá una nueva reconciliación? Por lo pronto, habrá que estar atentos al momento en que Wanda vuelva a pisar suelo parisino.