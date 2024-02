Tini Stoessel: "Viví situaciones que me hicieron tocar fondo"

“Que linda noche viví ayer. Todavía sigo procesando muchas cosas”, comenzó diciendo Stoessel a través de un posteo que publicó en su cuenta de Instagram. “Quiero agradecerle a todxs ustedes por el amor que me dan hace tanto tiempo El premio al álbum Pop Urbano del año fue gracias a sus votos, y eso es algo que me llena el alma”, escribió, textual.

“Cupido fue un gran capítulo de mi vida en todos los aspectos, que marcó un antes y un después con muchas alegrías vividas, pero también con situaciones que me hicieron tocar fondo. Y desde esa oscuridad, con esos silencios que me aturdían, entender qué me estaba pasando. Tomarme tiempo fue necesario para sanar muchas cosas y poder animarme a dar el próximo paso”, agregó a continuación, haciendo referencia al álbum por el que fue premiada en la ceremonia realizada en Miami.