Tini Stoessel respondió al reclamo de sus fans mexicanas

“Estuvimos los tres días aquí, esperándote”, aseguró una de las jóvenes que se acercó al hotel. sorprendida, se acercó a sus fans les explicó por qué no apareció para saludarlos. “¿De verdad? Perdón. Mirá, no pude bajar porque me bajó mucho la presión cuando llegué acá. Estuve recuperándome”, señaló la "la triple T"

“Nos dijeron que estabas malita”, sumó una seguidora, y la cantante que la está rompiendo con su última canción con La Joaqui, "Muñecas", le dijo "Después del show de Monterrey, quedé muy mareada. No sé, será por... no sé. Y, bueno, ya me siento súper bien".