"No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz. Esperamos hasta último momento noticias, pero básicamente no funciona nada, nada de nada. Y obviamente también es peligroso para los bailarines, para toda la técnica, para ustedes", explicó.

Y completó: “Esperé mucho, después de mucho tiempo, este álbum tan personal. Así que les quiero pedir perdón por no poder hacerlo. Los quiero recompensar aunque solamente funcione esta luz”.

Tal cual como lo expresó, la artista recompensó a su público y encapuchada para cubrirse de la lluvia cantó cerquita de ellos cuatro canciones de su último álbum, “Pa”, “Buenos Aires”, “Tinta 90″ y “Me voy”.