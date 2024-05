Y recordó: "No sabía a quién recurrir, no sabía si contarlo o no, no sabía lo que era la ansiedad, no sabía lo que era un ataque de pánico, pero me estaba pasando".

Tini Stoessel contó lo difícil que fue transitar ese camino y llegar al éxito actual, por lo que resalta la importancia de este nuevo trabajo discográfico en su vida.

“Un poco en algún punto arranqué este álbum tan personal con esto, que yo creo que lo de mi papa fue lo que terminó de rebalsar el vaso”, reconoció la cantante.

En la entrevista, que se verá por Flow, Tini cuenta con detalles los momentos más oscuros que pasó a nivel personal en el último tiempo y por los que tuvo que sobreponerse.